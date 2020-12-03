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Tarım Bakanlığı, lise ve üniversite öğrencilerinden staj başvurusu alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, lise ve üniversite öğrencilerinden staj başvurusu almak için duyuruya çıktı
 03 Aralık 2020 15:58
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Tarım Bakanlığı, lise ve üniversite öğrencilerinden staj başvurusu alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, lise ve üniversite öğrencilerinden staj başvurusu almak için duyuruya çıktı.

Üniversite Öğrencilerinin Staj Başvuruları

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru tarihi için https://www.tarimorman.gov.tr/ adresi duyurular kısmını takip edin.

Lise Öğrencilerinin Staj Başvuruları

Tarım ve Orman Bakanlığına 2021 yılı staj başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru tarihleri 01 Ocak 2021 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında olacaktır.

Başvuru tarihleri dışında öğrenci alımı yapılmayacaktır.
Memurlar.Net
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