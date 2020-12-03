FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol
|03 Aralık 2020 16:00
|+Aa- Yazdır
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan yüzbaşı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, açıkta ve emekli askeri personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sivas'ta gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Havza İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken söz konusu soruşturma kapsamında açığa ve gözaltına alınan Yüzbaşı A.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
03 Aralık 2020 15:40
|Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
03 Aralık 2020 15:35
|Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2020 14:05
|Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
03 Aralık 2020 13:01
|Adana'da FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
03 Aralık 2020 12:18
|İstanbul'daki terör soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
03 Aralık 2020 12:01
|İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2020 10:57
|Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı
03 Aralık 2020 10:21
|HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
03 Aralık 2020 03:30
|FETÖ sanığı eski üsteğmenin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
02 Aralık 2020 18:16