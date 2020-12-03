FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol

İTFAİYEDE GÖREVLİ TEKNİKER VE MÜHENDİSE DE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? Sayıştay 8. Dairesi, itfaiye biriminde görevli tekniker ve mühendislerin, itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel olmadığını, yardımcı personel olduğunu, bu nedenle itfaiye biriminde çalışan tekniker ve mühendislere bütçe kanunu K cetvelinde öngörülen aylık fazla çalışma ücretinin ödenemeyeceğine karar verdi.