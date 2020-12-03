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Diskalifiyenin yankıları devam ediyor! Acun'dan açıklama

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in vedası çok konuşuldu. Gelen eleştirilerin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
 03 Aralık 2020 16:11
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Diskalifiyenin yankıları devam ediyor! Acun'dan açıklama

Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu. Uğur'un diskalifiyesini Acun Ilıcalı, 21 Kasım günü attığı 'Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.' tweet'iyle duyurdu.

Bir hafta daha yarışmaya devam eden Uğur, şeflerin açıklamasıyla MasterChef'e veda etti. Gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur 'her zaman yanımda oldular' mesajını paylaştı.

Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye olması sosyal medyada olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'gençlik hatası affedilebilirdi, madem diskalifiye oldu neden bir hafta daha yarıştı' yorumunda bulundu.

Gelen tepkilerin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.

Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti.

Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen...

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik
Memurlar.Net
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