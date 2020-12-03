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Hemşire anne oğlunun velayetini yeniden almanın sevincini yaşıyor

Cemile Deniz: "İnşallah bu tür kararlar kimseye örnek olmaz"
 03 Aralık 2020 16:16
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Hemşire anne oğlunun velayetini yeniden almanın sevincini yaşıyor

Ordu'da 5 yaşındaki oğlunun geçici velayetini yeniden alan sağlık çalışanı Cemile Deniz, yargının yanlış alınan bir kararı düzeltmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Deniz, Sağlık-Sen Ordu Şubesi'nde gazetecilere, oğlunun geçici velayeti için alınan ara kararın geri dönmesinden dolayı mutluluk yaşadığını belirtti.

Bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Deniz, oğlunun şu anda akrabalarında olduğunu, gün içinde çocuğunu yeniden alacağını kaydetti.

Deniz, yargının yanlış alınan bir kararı düzeltmesinin mutluluk verici olduğunu ve artık daha huzurlu olduğunu dile getirdi.

İlk çıkan kararın emsal olacağını düşünen diğer sağlıkçıların bundan çok endişelendiğini ifade eden Deniz, alınan yeni kararla oların da rahatladığını söyledi.

Deniz, süreç boyunca çok sayıda kişiden destek telefonları aldığını belirterek, "Tanıdığım ve tanımadığım birçok kişi beni arayarak desteklerini ilettiler. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, onlar da sahip çıktılar. İnşallah bu tür kararlar kimseye örnek olmaz." dedi.

Yaşanan bu süreçte çocuğuna hiçbir şey hissettirmek istemediğini, bu konuda çok dikkatli olacaklarını belirten Deniz, eşiyle boşanma davasının devam ettiğini aktardı.

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir ise alınan kararın iptal edilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Kararın özeti şöyle; sosyal inceleme raporunda çocuğun 5 yaşında olduğu ve annenin de gerekli uygun ortamı evinde sağladığı, çocuğun yaşı itibarıyla anne ilgi, sevgi ve şefkatine muhtaç olduğu belirlendi. Raporda bu gerekçelerle çocuğun annede kalması uygun bulundu. Mahkeme de bu uzmanlık raporuna dayalı olarak çocuğun velayetini yeniden anneye iade etti."

Baba Mehmet Deniz, 13 Temmuz'da mahkemeye müracaat ederek, eşi sağlık çalışanı olduğu için yeni tip koronavirüs ile mücadele süreci dolayısıyla çeşitli sağlık sorunları bulunan oğlunun risk altında olacağını iddia etmişti. Mahkeme heyeti, bu talebi haklı bularak geçici velayeti boşanma davası süren anneden alarak babaya vermişti.

Ordu Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan anne Cemile Deniz bu karara itiraz etmiş, mahkeme, anne Deniz'in itirazını kabul ederek babadan aldığı çocuğun geçici velayetinin tekrar anneye verilmesini kararlaştırmıştı.
Anadolu Ajansı
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