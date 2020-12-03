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NATO'daki toplantılara 'Yunanistan' engeli

Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan teknik görüşme, Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi
 03 Aralık 2020 16:39
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NATO'daki toplantılara 'Yunanistan' engeli

Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım'da NATO Karargahı'nda yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantılar yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

Türk ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi dönük ilk toplantısı, NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında 3 Eylül'de yapılmıştı. Söz konusu tarihten bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmişti.

NATO Karargahı'ndaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen "Teknik Düzenlemeler Metni" 1 Ekim'de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti.

Mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla birincisi 9 Ekim'de yapılan söz konusu toplantının devamına yönelik yapılan planlamalar, Yunanistan'ın tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. İlk olarak 16 Ekim olarak belirlenen ikinci toplantı sonrasında 23 Ekim ve 30 Ekim'de tekrar planlanmasına rağmen Yunanistan tarafından olumlu cevap verilmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Son olarak 30 Kasım tarihinde planlanan toplantının Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle iptal edildiği bilgisi alındı.

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi amacıyla NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında birincisi 3 Eylül 2020 tarihinde olmak üzere bugüne kadar altı toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantılar her iki ülke askeri temsilcilerinin katılımı ile NATO Karargahında yapılmıştı. Toplantılar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından başlatılan girişimler neticesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen "Teknik Düzenlemeler Metni" 01 Ekim 2020 tarihinde her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti.

Üst düzey bir yetkili, "Türk tarafı, NATO Genel Sekreterinin girişimleriyle başlatılan Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiş; her zaman da iştirak edecektir." açıklamasında bulundu.

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve birlik komutanları ile hafta başı yaptığı video konferans toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinerek, "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı
Anadolu Ajansı
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