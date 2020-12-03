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YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı

Youtube, resmi sayfasında ilk defa bir Türk paylaştı. 2010 yılındaki Yetenek Sizsiniz yarışması ile Türkiye çapında üne kavuşan Bilal Göregen'in fenomen olan videosu YouTube'un resmi Instagram hesabından yayımlandı.
 03 Aralık 2020 16:39
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Aralık 2018'de YouTube'a yüklediği videoda Otomania'nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söyleyen Bilal Göregen, sosyal medyada popüler oldu.

Göregen'in videosu daha sonra üzerine kedi GIF'i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da paylaşılmaya başladı ve dünya çapında 'Cat Vibing' adında bir akım başlattı. Göregen, 1 Kasım 2020'de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeniye ulaştı.

Dünyanın en büyük video portalı YouTube da bu akıma seyirci kalmadı ve Göregen'in kedi monteli videosunu resmi Instagram hesabından paylaştı. Youtube ayrıca, Göregen'in kanalının linkini de biosuna ekledi.
Memurlar.Net
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