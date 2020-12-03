Bakan Kasapoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı
|03 Aralık 2020 17:09
|+Aa- Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."
Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020
Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.
Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Tüm hidroelektrik tesislerimizi tek merkezden kontrol edeceğiz'
03 Aralık 2020 18:21
|Acil tıp uzmanı doktor koronaya yenik düştü
03 Aralık 2020 17:32
|Korona olan Sağlık Müdürü evinde karantinaya alındı
03 Aralık 2020 17:15
|43 yaşındaki anestezi teknisyeni koronaya yenildi
03 Aralık 2020 16:42
|YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı
03 Aralık 2020 16:39
|Bakan Pakdemirli'den İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı üyelerine gıda israfı mesajı
03 Aralık 2020 15:47
|Polisin şehadet haberi Osmaniye'deki baba ocağına ulaştı
03 Aralık 2020 15:29
|Eski bakanlardan Nevzat Ayaz vefat etti
03 Aralık 2020 14:44
|Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı
03 Aralık 2020 14:27
|Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yenik düştü
03 Aralık 2020 13:58