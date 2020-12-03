Korona olan Sağlık Müdürü evinde karantinaya alındı
Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
|03 Aralık 2020 17:15
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Üç gün önce yaptırdığı testin sonucu pozitif çıkan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, evinde karantinaya alındı. Bedir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastalığının hafif semptomlu geçtiğini belirten Dr. Bedir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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