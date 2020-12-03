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Başhekim uyardı: Artık gençlerin de koronaya yakalanma ihtimali yükseldi

Prof. Dr. Mesut Sezikli: "Hastaneye yatış yaşı 50'li, 40'lı yaşlara düşmeye başladı. Ağır hastalarımız arasında gençler de görülmeye başlandı"
 03 Aralık 2020 17:26
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Başhekim uyardı: Artık gençlerin de koronaya yakalanma ihtimali yükseldi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının genç bireyleri de etkilemeye başladığını belirterek, "Hastaneye yatış yaşı 50'li, 40'lı yaşlara düşmeye başladı. Ağır hastalarımız arasında gençler de görülmeye başlandı." dedi.

Sezikli, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hastanede alınan tedbirler ve salgının seyri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyada vaka sayısının 70 milyona yaklaştığını, yaklaşık 1,5 milyon insanın da hayatını kaybettiğini belirten Sezikli, Türkiye'de de her gün 30 bin civarında yeni vaka tespit edildiğini, ağır hasta sayısının da 5 bini bulduğunu söyledi.

Salgından etkilenen yaş grubunun son dönemde mart, nisan ve mayıs aylarındakine göre farklılık gösterdiğine işaret eden Sezikli, "O dönemde, 'Daha çok yaşlı hastalar servislere, yoğun bakımlara yatıyor' desek de artık gençlerin de yakalanma ihtimali yükseldi. Hastaneye yatış yaşı 50'li, 40'lı yaşlara düşmeye başladı. Ağır hastalarımız arasında gençler de görülmeye başlandı. Bunun neden olduğu iş gücü kaybı ve genç nüfus üzerindeki yıpratıcı etkilerini düşünerek halkımızın mümkün olduğunca bilinçli şekilde korunma önlemlerine devam etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Hastanelerinde hem Kovid-19 hem de diğer hastalara sağlık hizmeti verdiklerini aktaran Sezikli, hastaların birbiriyle temasını engellemek için hastaneyi fiziki olarak ikiye bölüp bina içinde bulaşma riskini ortadan kaldırdıklarını anlattı.

Hasta sayısının son dönemde artmasından ötürü sağlık sisteminde bazı dönemlerde aksaklık yaşanabildiğine dikkati çeken Sezikli, şöyle devam etti:

"Devletin imkanları ve sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle çözümler geliştiriyoruz. Gerektiği yerde ilçe hastanelerimizi ya da Göğüs Hastalıkları Hastanesini kullanarak hastalarımıza tedavi vermeye çalışıyoruz. İlçelerimize klinik olarak daha hafif hastaları sevk etsek de sağlık kapasitemiz sınırlı. Bu, hem ilimiz hem ülkemiz ve dünya için geçerli. Burada önemli olan hastanemize başvuran hasta sayısını azaltmak. Burada halkımıza çok büyük görev düşüyor çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yolunun maske, mesafe ve hijyen olduğunu biliyoruz. Hasta sayımız azalırsa sağlık sistemimiz de rahatlamaya başlayacak. İlimizde de ilçe sevklerini azaltarak yoğun bakım sayılarını azaltacağız. Sağlık çalışanlarımızın yoğun süreçteki yorgunluğunu göz önüne alarak halkımızın mümkün olduğunca bu hastalıktan korunmak için maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmasını istiyoruz."

- "Maskesiz hizmet vereceğimiz günlerin hayalini yaşıyoruz"

Sezikli, 9 aylık salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu vurguladı.

Hastane personeliyle belli dönemlerde bir araya geldiğini dile getiren Sezikli, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yaptığımız denetimlerde, personelimizle sohbet ederken hem geçmişteki maskesiz günlerimizin hem de önümüzdeki maskesiz hizmet vereceğimiz günlerin hayalini yaşıyoruz. Aynı zamanda personelimizin büyük çoğunluğunun bu ortamlarda uzun süreli çalıştığı için aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle önceki dönemlere göre ne kadar az vakit geçirdiklerinin de halkımızın farkında olmasını istiyoruz. İnşallah el birliğiyle önümüzde maskesiz, güzel günlere ulaşabilmeyi umut ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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