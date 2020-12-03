1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Korona ile mücadelenin anahtarı uluslararası dayanışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır."
 03 Aralık 2020 17:41
+Aa- Yazdır
Erdoğan: Korona ile mücadelenin anahtarı uluslararası dayanışma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda "Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarının, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışma olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi.

Toplantının başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır. Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır. Bu oturum, işte bu nedenle, son derece zamanlı ve faydalı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu girişime öncülük eden Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır başta olmak üzere, Özel Oturum'un düzenlenmesine destek veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak salgının ilk günlerinden itibaren uluslararası toplumla iş birliği içinde hareket ettik. BM'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü, G20, MİKTA, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlardaki faaliyetlerde hep ön saflarda yer aldık. Bugüne kadar 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Salgın şartlarında gıda güvenliği sorunu yaşayan ülke ve bölgelere destek oluyor, yaşlılar, engelliler, kimsesiz çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik 16 ülkede özel programlar gerçekleştiriyoruz."

- "Bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz"

Türkiye'nin gelişmekte olan bazı ülkelerde, yerel kaynaklar kullanılarak kişisel koruyucu malzeme üretilmesine yönelik eğitim programları düzenlediğini anımsatan Erdoğan, "Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Özel sektörümüz de kamusal alandaki çabalarımıza katkı sağlamaktadır." dedi.

Bugüne kadar 50'yi aşkın Türk firmasının 20'nin üzerinde ülkenin salgınla mücadelesine destek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya, aşı üretimi kapsamında gelen haberlere ümit bağlamıştır. Bu vesileyle, aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan, oturuma da çevrim içi iştirak eden BioNTech firmasının kurucuları Prof. Uğur Şahin'i ve Dr. Özlem Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye olarak yürüttüğümüz, 12'si Dünya Sağlık Örgütü listesinde bulunan 16 aşı çalışmasından birinde insan denemelerine başlanmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öncülük ettiği çabalar neticesinde 2021'in Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu kapsamda, dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü-Coğrafi Ayrık Ofisi'nin de eylülde İstanbul'da açıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına verdiği desteğin tezahürü olan ofisin, salgınla yürütülen çabaları güçlendireceğini söyledi.

- "Hassas grupların hakları korunmalı" uyarısı

Erdoğan, güçlü tarım, gıda ve imalat sektörü, şehir hastaneleri, tecrübeli ve özverili sağlık çalışanları ile kuşatıcı sosyal güvenlik sisteminin, bu süreçte Türkiye'nin en önemli avantajları olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüm dünyada bu süreçten daha fazla etkilenen hassas gruplar vardır. Tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesi elzemdir. Bunun bilinciyle, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin haklarının korunmasına özel önem atfediyoruz.

Korumamız altındaki 3,6 milyon Suriyeli, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinden, aynı vatandaşlarımız gibi yararlanabiliyor. Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu gerçeği hepimize hatırlatmaktadır."

Bu süreçte sadece salgınla değil, aynı zamanda artan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve ırkçılıkla da mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum, üyesi olduğumuz G20 platformu tarafından başlatılan 'Borç Erteleme Girişimi'ni başından beri destekledik. Sürdürülebilir tedarik zincirleri ve dağıtım ağları konusu dahil 'Yeni Normal'e geçişi teminen çalışmalarımızı hızlandırmak mecburiyetinde olduğumuzu da hatırlatmak isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus da Birleşmiş Milletler sisteminin, günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir. Birleşmiş Milletler sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Özel Oturum'un uluslararası toplumun salgına karşı yürüttüğü mücadeleye ivme kazandırmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi ile ilgili iddialara yalanlama
03 Aralık 2020 15:44		 Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'engelli ataması' açıklaması
03 Aralık 2020 14:49
Erdoğan: Tecavüze sessiz kalan CHP'nin kadın haklarına sözü olamaz
03 Aralık 2020 14:31		 Bakanı Gül: Hem güvenliği sağlayacağız hem de özgürlüğü
03 Aralık 2020 14:20
Kılıçdaroğlu: Arkadaşların terörist cenazesine katılmasını doğru bulmam
03 Aralık 2020 14:17		 Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası
03 Aralık 2020 14:12
İçişleri Bakanlığından, Yunan Bakana yalanlama
03 Aralık 2020 13:49		 Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
03 Aralık 2020 12:29
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan 'veri mahremiyeti' vurgusu
03 Aralık 2020 12:24		 Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
03 Aralık 2020 12:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - 'Tüm hidroelektrik tesislerimizi tek merkezden kontrol edeceğiz'18:11 - Genel Kurulu'da çevre düzenlemesine ilişkin kanunun görüşmeleri başladı18:01 - Çeyrek altın 750 TL'ye yükseldi17:50 - Koronavirüs öksürüğü nasıl ayırt edilir? İşte cevabı17:47 - Vaka sayısı yüzde 100 artan ilde polis ve jandarmadan ev ev denetim17:44 - Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
17:41 - Erdoğan: Korona ile mücadelenin anahtarı uluslararası dayanışma17:32 - Acil tıp uzmanı doktor koronaya yenik düştü17:28 - Dolar günü düşüşle kapattı17:26 - Başhekim uyardı: Artık gençlerin de koronaya yakalanma ihtimali yükseldi17:23 - Bir kişiyi darp ederek öldüren 4 kişi tutuklandı17:15 - Korona olan Sağlık Müdürü evinde karantinaya alındı
17:11 - Acun Ilıcalı'dan Deniz Zeyrek'e sert yanıt: Kininizi kusmaya devam edin!17:09 - Bakan Kasapoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı17:08 - Kısıtlamayı ihlal edip gazetecinin burnunu kıran zanlı tutuklandı17:03 - Siber sapıklar yüzünden öğrenciler uzaktan eğitim yapamıyor16:57 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
16:47 - Meslek lisesi öğretmenleri 70 bin litre dezenfektan üretti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
Enflasyon rakamları açıklandı
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Enflasyona göre, kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
MEB'den iki yeni uygulama: MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen
Validen deprem açıklaması: 1 yaralı vatandaşımız var
Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yenik düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 1
jumanji 2
teker teker gidecekler 2
04.12.2020 beşiktaş vs kasımpaşa maçı 1
Parmağıma değil gösterdiği yere bak 1
dostla çay içmek 4
ben de seni seviyorum 2
Gloomy sunday 1
trt dinle 1
Arrow 1
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Tillo Belediyesi Memur Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak-İlan İptal Edildi
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam