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Vaka sayısı yüzde 100 artan ilde polis ve jandarmadan ev ev denetim

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun Valiliği olarak karantina kurallarına uymayan kişilerin tespit edilmesi için bugün itibariyle yeni bir denetim süreci başlattık. Emniyet ve jandarma ekiplerimizce ev ev kontrol yöntemiyle yapılacak denetimlerle vakanın doğrudan yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
 03 Aralık 2020 17:47
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Vaka sayısı yüzde 100 artan ilde polis ve jandarmadan ev ev denetim

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun Valiliği olarak karantina kurallarına uymayan kişilerin tespit edilmesi için bugün itibariyle yeni bir denetim süreci başlattık. Emniyet ve jandarma ekiplerimizce ev ev kontrol yöntemiyle yapılacak denetimlerle vakanın doğrudan yayılımının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan tüm uyarılara rağmen halen karantina ve temaslı olup evinde izolasyonda olması gereken kişilerin, kuralları ihlal ederek dışarı çıktığını söyleyen Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bu durumun önüne geçmek için emniyet ve jandarma kuvvetlerinin desteğiyle yeni bir denetim süreci başlattıklarını, ev ev kontrol yöntemiyle yapılacak saha denetimleriyle, kural ihlallerinin tespit edilerek, vakanın doğrudan yayılımının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yapılacak denetimler ve süreç hakkında bilgi veren Valimiz Sayın Dr. Zülkif Dağlı şunları söyledi:

"Korona virüsü süreciyle ilgili halkımızı bilgilendirme adına Samsun Valiliği olarak düzenli bir şekilde ilimizdeki durumla ilgili değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısıyla beraber, yoğun bakım yatışlarımızdaki artışın endişe verice bir boyuta geldiğiyle ilgili halkımıza uyarılarda bulunduk. Ancak Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi ilimizde korona virüsü vakalarındaki artış alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen bir türlü istediğimiz seviyelere inmiyor. Hala bize gelen ihbar ve şikayetlerde pozitif ve temaslı olup izolasyon kurallarına uymayan kişilerin aramızda dolaştığına dair bilgiler alıyoruz. Bu nedenle bu durumun önüne geçmek için Emniyet ve Jandarma ekiplerimizin desteğiyle ev ev sürdürülecek bir denetim sürecini bugün itibariyle başlattık."

Yapılacak denetimlerin detaylarını anlatan Dağlı, "Ekiplerimiz Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından kendilerine filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden iletilecek pozitif ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret ederek, kişilerin evlerinde olup olmadığını kontrol edecek. Kontrollerde evlerinde olmadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacak ve bu kişiler yurtlarımızda karantina altına alınacak. Keşke bu tür önlemlere gerek olmasa, ancak şu an geldiğimiz tabloda hiçbir detayı atlamadan kapı kapı kontrol yapma durumundayız. Bu anlamda ilimizde vaka sayısının azaltılması için Samsun Valiliği olarak elimizden gelen tüm önlemleri alma noktasında en ufak bir tereddüt göstermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Halkımızın da özellikle Aralık ayında, bizim denetim ekiplerimizin bir parçası olup, yanımızda yer alıp, etraflarında gördükleri kural ihlallerinde çevrelerini ve tanıdıklarını uyarmalarını, kurallara uyulmayan durumlarda da 112 hattımızı arayarak bize bildirmelerini istiyoruz. Denetimlerimizi bu bildirim doğrultusunda özellikle daha fazla sorun olduğunu gördüğümüz noktalarda yoğunlaştıracağız. Hedefimiz pandeminin etkisini ilimizde kırıp yeniden Samsun'u pandemiyle mücadelede örnek iller arasına sokmak, umarım bunu hep beraber el birliğiyle, en hızlı bir şekilde sağlarız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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