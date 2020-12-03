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Su sümbülleri, Asi Nehri'ni kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında ara ara görülen ve belediye ekiplerince temizlenen su sümbülleri, bir anda artarak nehrin tamamını kapladı.
 03 Aralık 2020 19:17
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Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini su sümbülleri kapladı. Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbüllerinin yoğunluğu, dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşlardan Özkan Bozkurt, sümbüllerin canlılara zarar verdiği için üzüldüğünü ama diğer yandan nehir üzerinde görsel bir şölen oluşturduğunu söyledi. Bozkurt, "Eline kamerasını alan, fotoğrafını, videosunu çekiyor. Çok hoş bir görüntü, sanki atladığım zaman üzerinde kalacakmışım gibi hissediyorum. Doğanın harikası diyorum" dedi.

Sabah kalktıklarında nehrin üzerinin yemyeşil olduğunu gördüklerini söyleyen Talip Köleoğlu da, görüntünün marul tarlasına benzediğini belirtti.

Su sümbüllerinin daha önce bu kadar yoğun olarak nehirde görünmediklerini, bir anda arttığını dile getiren Gökhan Bayırlı ise görüntü kirliliğini yarattığını ve temizlenmesini istediklerini aktardı.
DHA
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