'2020'de engellenen siber saldırı sayısı 102 bini aştı'
|03 Aralık 2020 19:25
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Bakan Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle 'Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı Transferi' temalı 13'üncü Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, bakanlık olarak bağlı kuruluşlar ile birlikte Türkiye'yi siber saldırı tehditlerinden koruyabilmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yeni dönem ulusal siber güvenlik stratejimiz, siber güvenlikte ülkemizi uluslararası marka haline getirmek. Siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına öncelik verdik" dedi.
'2020 YILINDA 102 BİNDEN FAZLA SİBER SALDIRI ENGELLENDİ'
Pandemi sürecinde, İletişim Platformu üzerinden Covid-19 ile ilgili yayımlanan tehdit istihbarat raporunda, 42 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi paylaşıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "814 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellenmiştir. Ülkemizi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018'de 73 bin iken, 2019'da 150 bine çıkmıştır. 2020 yılında şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısı ise 102 bini aştı. Bakanlık olarak bağlı kuruluşlar ile birlikte ülkeyi siber saldırı tehditlerinden koruyabilmek için titiz bir çalışma yürütüyoruz. 2013-2014 ve 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarını hazırladık. Yeni dönem ulusal siber güvenlik stratejimizi ülke ekonomisini geliştirmek, toplumsal yaşamı korumak, milli güvenliği sağlamak, ülkemizde güvenli biçimde işleyen bir siber ortama sahip olmak ve siber güvenlikte ülkemizi uluslararası marka haline gelmek şekilde belirledik" diye konuştu.
'TÜRKİYE DÜNYADA 20'NCİ SIRAYA ÇIKTI'
Bakan Karaismailoğlu, siber güvenliğin sağlanmasında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına öncelik verildiğine dikkat çekerek, "Bu konuda tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen KASIRGA, AVCI ve AZAD adlarındaki siber güvenlik uygulamaları son derece başarılı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksinde, Türkiye 2019 yılında bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20'nci sıraya çıkmıştır. Türkiye, siber güvenlikteki gayretleriyle; Avrupa'da 11'inci sırada yer almaktadır" ifadesini kullandı.
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