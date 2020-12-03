Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira
|03 Aralık 2020 19:28
|+Aa- Yazdır
Olay, 28 Kasım tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6225 Sokak üzerinde meydana geldi. İstanbul plakalı otomobilde biri kadın iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Mahalle arasında durdurulan otomobildeki İ.Ö. ve G.K.'nin GBT sorgusunda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan' kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kiralık olduğunu söylediği araçta narkotik köpeği desteği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı bölümlerinde metamfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri bulundu. Otomobilin bagaj kısmında çıkan 21 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzainin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu kaydedildi. Bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin toplamda 75 bin içimlik olduğu ifade edildi.
'50 LİRA HARÇLIKLA GEÇİNİYORUM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen İ.Ö. ve G.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları reddetti. G.K.'nin kız arkadaşı olduğunu ifade eden İ.Ö., "Ben ailemden aldığım 50 lira harçlıkla geçiniyorum. Aracın ön tarafında bulunan 2,1 gram metamfetamin ile 21 adet A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş bonzai bana aittir. Bunları kız arkadaşımla birlikte içiyorum. Diğer bonzai ise bana ait değil" dedi.
2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi
03 Aralık 2020 20:02
|Bir kişiyi darp ederek öldüren 4 kişi tutuklandı
03 Aralık 2020 17:23
|İngiltere'den kızını almaya geldi, köyde olaylar çıktı
03 Aralık 2020 16:29
|Park halindeki otomobili Eskişehir'de çalıp çekiciyle Ankara'ya götürdüler
03 Aralık 2020 15:56
|Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı
03 Aralık 2020 15:22
|Kolombiyalı şebeke evini satan memurun parasını böyle çaldı
03 Aralık 2020 15:13
|İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
03 Aralık 2020 14:35
|Nagehan Alçı, hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' suçundan hakim karşısında
03 Aralık 2020 13:39
|İstanbul Havalimanı'nda 'sahte pasaport' operasyonu
03 Aralık 2020 12:59
|Interpol tarafından 'dolandırıcılıktan' kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı
03 Aralık 2020 12:45