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TTB: Beş doktor daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dört hekimin yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Kısa süre sonra bir hekimin daha vefat ettiği bilgisi geldi.
 03 Aralık 2020 19:52
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TTB: Beş doktor daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

TTB, koronavirüs nedeniyle 4 hekimin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Ölüyoruz", "TTB Haklı", "Yönetemiyorsunuz" etiketleriyle ölüm haberini duyuran tabipler, "Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık..." dedi.

Dr. Ferruh İlter, Dr. Mustafa Selek, Dr. Ahmet Zere, Dr. Mehmet Karakum'un vefatına ilişkin paylaşımdan bir süre sonra yeni bir ölüm haberi geldi. TTB'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapılarak, "'Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık' dediğimiz paylaşımı göndermemizle beşinci vefat haberini de aldık. Her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz!" denildi.
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