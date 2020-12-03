Alevilerle ilgili çirkin sözlerden dolayı iki komedyene hapis istemi
|03 Aralık 2020 19:55
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un Kadıköy'de bulunan bir iş yerinde stand-up gösterisi yaptıkları belirtildi.
İddianamede, şüphelilerin söz konusu gösteride "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya" yönelik sözler sarf ettiklerinin ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İddianamede, Pınar Fidan'ın alınan ifadesinde, herhangi bir propaganda ve kışkırtma amacıyla eylemde bulunmadığını, sadece mizah yapmak amacıyla bahse konu yerde bulunduğunu, meydana gelen yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediğini, suç işleme kastının olmadığını söylediği kaydedildi.
Özgür Tosun'un da ifadesinde, videonun tamamının kendi beyanlarından oluşmadığını, mizah amaçlı söylenmiş ironi, şaka, kinaye ve taklit içeren sözler sebebiyle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.
İddianamede, şüphelilerin eyleminin TCK'nin 216/2. maddesinde düzenlenen "halkın bir kesimini aşağılama" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, "Bu yasa maddesinde tanımlanan suçla korunmak istenen hukuksal yarar, kamu barışının korunmasıdır. Kendisine özgü özellik taşıyan bir hareket suçu olan bu suçun oluşması için halkın bir kesimini oluşturan gayrimuayyen sayıdaki kişilerin aşağılanması, tahkir edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Pınar Fidan ve Özgür Tosun'un "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işledikleri aktarılan iddianamede, şüphelilerin, altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
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