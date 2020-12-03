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Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi

 03 Aralık 2020 20:02
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Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbarat bilgisi üzerine silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslar takibe alındı.

İHA'nın haberine göre, şüphelilerin çevre illerden temin ettikleri silah ve mühimmatları Denizli'de bulunan silah kaçakçılığı yapan şahıslara satarak piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Jandarma ve KOM ekipleri Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi sınırları içerisinde yol üzerinde kontrol noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şahıs ile birlikte araçta yapılan arama sonucunda, 50 adet suikast silahı bilinen adı ile kalem silahla beraber 175 adet 7,65 milimetre çapında mermi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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