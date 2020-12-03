Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Bakü'ye ziyaret gerçekleştirecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşecek.
|03 Aralık 2020 20:10
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Erdoğan, 9-10 Aralık tarihlerinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki ziyarette görüşme gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında yapılan görüşmede, Karabağ'daki sürece ilişkin değerlendirme yapıldı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti de değerlendirildi ve detaylar ele alındı.
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