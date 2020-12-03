Batman Belediyesi çöpten elektrik üretiyor

KORONAVİRÜSE YAKALANAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ? Sonuç olarak, koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kamu personelinin izin durumunun ivedi olarak ilgili kurumlarca netleştirilmesi ve uygulama birliği sağlanması gerekmektedir.