Batman Belediyesi çöpten elektrik üretiyor
Batman Katı Atık Entegre Tesisi'nde çöpten elektrik üretiliyor.
|03 Aralık 2020 21:07
|+Aa- Yazdır
Batman Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yörük, yaptığı açıklamada, bir süre önce faaliyete geçen tesis sayesinde vahşi depolamadan düzenli depolama yöntemine geçildiğini belirterek, çöpten elde edilen metan gazından da elektrik üretimi yaptıklarını söyledi.
Tesisin hayata geçmesiyle çöp yığınlarının oluşturduğu kötü görüntü ve kokunun da önüne geçildiğine işaret eden Yörük, "Tesiste saatte yaklaşık 3,2 megawatt elektrik üretiliyor. Hedefimiz saatte 6,2 megawatt elektrik üretmek. Kasım ayının başında hizmete giren tesiste bugüne kadar 630 megawatt enerji üretimi gerçekleştirdik." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkentte sanayi çalışanları için mesai saati düzenlemesi
03 Aralık 2020 21:23
|Bağ evinde canlı müzikli eğlenceye 44 bin 100 lira ceza
03 Aralık 2020 20:33
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
03 Aralık 2020 16:57
|Tarım Bakanlığı, lise ve üniversite öğrencilerinden staj başvurusu alacak
03 Aralık 2020 15:58
|Uzman çavuşlar da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak
03 Aralık 2020 15:30
|Adalet Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav giriş yerleri açıklandı
03 Aralık 2020 15:23
|Konya'dan karantina haberi geldi, ancak bu koronadan değil!
03 Aralık 2020 12:40
|Yeni doğum yapan acil sağlık çalışanlarına özel 'anne istasyonu' uygulaması
03 Aralık 2020 12:00
|TBMM'de üst düzey 'salgın' önlemleri
03 Aralık 2020 11:16
|Tarım ve Orman Bakanlığından sokak hayvanları için 14 milyon lira ödenek
03 Aralık 2020 11:15