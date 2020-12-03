Jandarma ekiplerine otomobille çarparak kaçan 2 kişi aranıyor
|03 Aralık 2020 21:24
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, kendilerini durdurmak isteyen jandarma ekiplerine otomobille çarparak kaçan biri firari hükümlü 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden 31 Ekim'de firar eden hükümlü E.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma yürüten güvenlik güçleri, şahsın bir araç kiraladığını belirledi.
Bunun üzerine il genelinde kontrol noktalarında başlatılan çalışma kapsamında jandarma ekipleri, Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde tespit edilen otomobili durdurdu.
Kamu malına zarar verme, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından hükümlü E.A. ile yanındaki arkadaşı, jandarma ekiplerini görünce önce aracı bırakarak kaçmaya başladı.
Şahıslardan birinin kaçarken ateş etmesi sonucu jandarma da havaya uyarı ateşi açtı.
Bu sırada kaçmak için tekrar bindikleri aracı kendilerini yaya takip eden ekiplerin üzerine süren şüpheliler, 2 jandarma personelini hafif yaraladı.
Otomobil, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta lastiği patlak halde bulunurken, hastaneye kaldırılan yaralı jandarma görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Jandarma ve polis ekipleri, kaçan 2 kişinin yakalanması için bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına, AFAD Trabzon Müdürlüğü'ne ait iz takip köpeği de katıldı.
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