Facebook, aşılar hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak
|03 Aralık 2020 21:38
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ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla ilgili yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları kaldıracağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram sosyal paylaşım sitelerinde halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Kovid-19 aşılarının içeriğinde bulunmayan, mikroçipler taşıdığı gibi yanlış iddiaları ve nüfusun belli bir kesiminin aşının güvenliğini test etmek için rızası olmadan kullanıldığı şeklindeki doğru olmadığını bildiğimiz komplo teorilerini kaldıracağız." ifadesi kullanıldı.
Facebook'un ABD'de Kovid-19 salgının başladığı mart ayından ekime kadar geçen süre içinde salgın hakkında yanlış bilgi içeren 12 milyon civarında paylaşımı kaldırdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Kovid-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmeleri çürüten yazıların da teşvik edildiği kaydedildi.
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