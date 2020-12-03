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Korona savaşçısı öğretmenin ismi sokakta yaşayacak

Çameli Belediyesi, pandeminin ilk günlerinde sağlıkçılara ücretsiz siperlik yapan korona virüsü nedeniyle vefat eden Çameli Kirazliyayla Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergenay'ın ismi okullar bölgesindeki sokakta yaşatacak.
 03 Aralık 2020 22:02
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Korona savaşçısı öğretmenin ismi sokakta yaşayacak

Çameli Belediyesi, pandeminin ilk günlerinde sağlıkçılara ücretsiz siperlik yapan korona virüsü nedeniyle vefat eden Çameli Kirazliyayla Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergenay'ın ismi okullar bölgesindeki sokakta yaşatacak.

Çameli Belediyesi Konferans Salonunda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında gerçekleşen 2020 yılının son meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Yunuspınar Mahallesinde Okullar Bölgesi olan Çameli İmam Hatip Lisesi ile Çameli Atatürk Ortaokulu güzergahındaki 224. Sokağa Çameli Kirazliyayla Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergenay'ın ismi verildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlçemizde eğitim alanında çağ atladı yeni açılan okullar ve Öğretmenlerimizin öğrencilerine ilgisi eğitime verdiği destekle Türkiye'deki en iyi okullarına yerleşmektedir. Başarılı öğretmenlerimizden pandeminin ilk günlerinde ilk maske ve siperlik üreterek sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıttı. Genç Öğretmenimizi Korona Hastalığına yenik düşerek vefat etti. Öğretmenimizin ismini yaşatmak için Kilitli Parke ile Kaldırım çalışmaların bittiği Okullar bölgemizdeki 224. Sokağa ismini verdik Alınan kararla Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum

En yakın zamanda öğretmenlerimizle birlikte Mustafa Ergenay genç öğretmenimizin adının tabelasını koyacağız merhum öğretmenimiz Mustafa Ergenay'a Allah'tan rahmet ailesine, sevdiklerine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz mekanı cennet olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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