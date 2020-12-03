Liseli Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor
|03 Aralık 2020 22:05
|+Aa- Yazdır
MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan Duygu Arslan (18), ailesiyle birlikte kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor.
Ula'nın Gökova Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan lise 12'inci sınıf öğrencisi Duygu Arslan (18), derslerinden arta kalan zamanlarında kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor. Lastik söküp tamir eden, balans ayarı yapan Arslan, babası Bülent Arslan (44) ile annesi Songül Arslan'ın (39) dükkandaki en büyük yardımcısı oluyor. Baba mesleğini sürdüren Duygu Arslan, erkeklere taş çıkartıyor.
Oto lastik tamirini severek yaptığını belirten, ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Duygu Arslan, "Her sabah okula giderken babamın çalışması dikkatimi çekti. Okuldan döndüğümde de babamın yoğun bir şekilde çalıştığını görüyordum. Kendi isteğimle babama yardım etmeye başladım. Sonrasında ise lastiklerin içerisinde buldum kendimi. Dükkana gelenler lastiği benim tamir ettiğimi görünce önce şaşırıyor ama sonra ise alışıyorlar. Pandemi döneminde okula gitmediğim için daha çok yardımcı oluyorum. Ailemle mutluyum, liseyi bitirdikten sonra hedefim makine mühendisi olmak" dedi.
Kızı Duygu'nun 7 yıldır kendisine dükkanda oto lastik tamirinde yardım ettiğini belirten Bülent Arslan (49) ise, "Şimdiden boyundan büyük işlere imza atıyor. Kamyon lastiğini dahi tek başına yardım almadan değiştiriyor. Kızım hem okuyor hem çalışıyor. Onunla gurur duyuyorum. Onun okuldaki eğitimine devam etmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi
03 Aralık 2020 22:31
|Prof. Dr. Özpolat: Uzun vadeli yan etkileri henüz bilinmiyor
03 Aralık 2020 22:27
|Korona savaşçısı öğretmenin ismi sokakta yaşayacak
03 Aralık 2020 22:02
|'Bu virüs nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı'
03 Aralık 2020 21:08
|Avukat Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı
03 Aralık 2020 21:04
|Görme engeli doktora yapmasına 'engel' olmadı
03 Aralık 2020 21:00
|Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker toprağa verildi
03 Aralık 2020 20:57
|Bir hafta sonunda iki testi negatif çıkan sağlıkçı göreve dönüyor
03 Aralık 2020 20:05
|Karavanda beş yıldızlı otellerin yanı başında izole yaşam
03 Aralık 2020 19:20
|Tıp literatüründe bir ilk... Eskişehir'de başarıldı
03 Aralık 2020 19:15