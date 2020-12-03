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Liseli Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan Duygu Arslan (18), ailesiyle birlikte kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor.
 03 Aralık 2020 22:05
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MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan Duygu Arslan (18), ailesiyle birlikte kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor.

Ula'nın Gökova Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan lise 12'inci sınıf öğrencisi Duygu Arslan (18), derslerinden arta kalan zamanlarında kendilerine ait oto lastik tamir dükkanında çalışıyor. Lastik söküp tamir eden, balans ayarı yapan Arslan, babası Bülent Arslan (44) ile annesi Songül Arslan'ın (39) dükkandaki en büyük yardımcısı oluyor. Baba mesleğini sürdüren Duygu Arslan, erkeklere taş çıkartıyor.

Oto lastik tamirini severek yaptığını belirten, ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Duygu Arslan, "Her sabah okula giderken babamın çalışması dikkatimi çekti. Okuldan döndüğümde de babamın yoğun bir şekilde çalıştığını görüyordum. Kendi isteğimle babama yardım etmeye başladım. Sonrasında ise lastiklerin içerisinde buldum kendimi. Dükkana gelenler lastiği benim tamir ettiğimi görünce önce şaşırıyor ama sonra ise alışıyorlar. Pandemi döneminde okula gitmediğim için daha çok yardımcı oluyorum. Ailemle mutluyum, liseyi bitirdikten sonra hedefim makine mühendisi olmak" dedi.

Kızı Duygu'nun 7 yıldır kendisine dükkanda oto lastik tamirinde yardım ettiğini belirten Bülent Arslan (49) ise, "Şimdiden boyundan büyük işlere imza atıyor. Kamyon lastiğini dahi tek başına yardım almadan değiştiriyor. Kızım hem okuyor hem çalışıyor. Onunla gurur duyuyorum. Onun okuldaki eğitimine devam etmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.
DHA
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