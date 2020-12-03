Sokak kısıtlamasında açık olan ruhsatsız bara baskın
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan ruhsatsız bara baskın yapıldı. 57 kişiye toplam 179 bin 550 tl para cezası kesildi.
|03 Aralık 2020 22:52
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Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak'ta Corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi.
Eğlence merkezindeki kişilere Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.
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