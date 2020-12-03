1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokak kısıtlamasında açık olan ruhsatsız bara baskın

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan ruhsatsız bara baskın yapıldı. 57 kişiye toplam 179 bin 550 tl para cezası kesildi.
 03 Aralık 2020 22:52
+Aa- Yazdır
Sokak kısıtlamasında açık olan ruhsatsız bara baskın

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak'ta Corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti. Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi.

Eğlence merkezindeki kişilere Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Su sümbülleri, Asi Nehri'ni kapladı
03 Aralık 2020 19:17		 Vaka sayısı yüzde 100 artan ilde polis ve jandarmadan ev ev denetim
03 Aralık 2020 17:47
Siber sapıklar yüzünden öğrenciler uzaktan eğitim yapamıyor
03 Aralık 2020 17:03		 Bu il tamamen kızardı: Mezarlıklar dahi yüksek risk alanı
03 Aralık 2020 16:19
Hemşire anne oğlunun velayetini yeniden almanın sevincini yaşıyor
03 Aralık 2020 16:16		 3 ferdini koronavirüsten kaybeden aileden uyarı
03 Aralık 2020 16:06
Siverek Belediye Başkanlığına Ayşe Çakmak seçildi
03 Aralık 2020 13:54		 Belediyeden açıklama: 10:00-16:00 mesaisini uygulayamayız
03 Aralık 2020 00:03
Ankara İl Sağlık, eski mesai saatiyle hizmet verecek
02 Aralık 2020 22:11		 İBB, yüzde 6 faiz ile 580 milyon dolar borçlandı
02 Aralık 2020 21:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Sokak kısıtlamasında açık olan ruhsatsız bara baskın22:50 - Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e yenildi22:31 - Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi22:27 - Prof. Dr. Özpolat: Uzun vadeli yan etkileri henüz bilinmiyor22:25 - Pfizer/ BioNTech'in ürettiği aşının sevkiyatı başladı22:05 - Liseli Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor
22:02 - Korona savaşçısı öğretmenin ismi sokakta yaşayacak21:41 - 'Bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği arttı, ölümler azaldı'21:38 - Facebook, aşılar hakkındaki yanlış paylaşımları kaldıracak21:37 - Teklifin birinci bölümündeki ilk 12 madde kabul edildi21:36 - MEB'den siber saldırıdan korunmak için hatırlatma21:24 - Jandarma ekiplerine otomobille çarparak kaçan 2 kişi aranıyor
21:23 - Başkentte sanayi çalışanları için mesai saati düzenlemesi21:08 - 'Bu virüs nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı'21:07 - Batman Belediyesi çöpten elektrik üretiyor21:04 - Avukat Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı21:00 - Görme engeli doktora yapmasına 'engel' olmadı
20:58 - Volkan Bozkır: Aşıya adil erişim sağlamamız gerek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı
Enflasyon rakamları açıklandı
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
İhbara giden polisi şehit eden zanlı yakalandı
Sağlık Bakanı uyardı: 3 ilde yüzde 100 vaka artışı var
MEB'den iki yeni uygulama: MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen
Enflasyona göre, kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Koronavirüs öksürüğü nasıl ayırt edilir? İşte cevabı
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
Bu il tamamen kızardı: Mezarlıklar dahi yüksek risk alanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muzu bıçakla soymak 2
teker teker gidecekler 2
Hasan Kızıl 1
akıl oyunları 1
turpun büyüğü heybede 1
herkesin hayatına kimse karışamaz 4
kısıtlamalar sayesinde pandemiden kurtulacağımızı sanan insan 6
adını söylemeden okunulan üniversitenin anlatılması 3
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 1
şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 3
SON İLANLAR
Hafik Belediyesi Memur Alacak
Tillo Belediyesi Memur Alacak
Pütürge Belediyesi Memur Alacak-İlan İptal Edildi
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Kalkınma 9 uzman personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 92 İşçi Alacak
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli 118 sağlık personeli alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam