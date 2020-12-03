Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e yenildi
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi
|03 Aralık 2020 22:50
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Sivasspor ile Villarreal, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Villarreal, karşılaşmanın 75. dakikasında Chukwueze'nin golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor, Villarreal'e 1-0 mağlup oldu.
Karabağ'ın 1 puanı umutları sürdürdü
Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Sivasspor'un tur umudu son maça taşındı. Karabağ da ilk puanını almış oldu.
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