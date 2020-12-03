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Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
 03 Aralık 2020 23:28
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Başkent sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Kentin giriş-çıkış noktalarında araçları da kontrol eden ekipler, izin belgesi olmayan veya kısıtlamadan muaf olmayanlara ceza kesti.
Anadolu Ajansı
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