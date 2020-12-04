Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
|04 Aralık 2020 00:38
|+Aa- Yazdır
Düzce'de korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi. Önce filyasyon ekibinden kaçarak alkol alan şahıs, ardından cami avlusundaki şadırvanın camlarını parçalayıp kendine zarar verdi.
Olay, Karaca Mahallesi'nde bulunan caminin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne giderek korona virüs testi yaptırdı. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı. Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı. Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek, taburcu edildi
03 Aralık 2020 23:16
|Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi
03 Aralık 2020 22:31
|Prof. Dr. Özpolat: Uzun vadeli yan etkileri henüz bilinmiyor
03 Aralık 2020 22:27
|Liseli Duygu, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor
03 Aralık 2020 22:05
|Korona savaşçısı öğretmenin ismi sokakta yaşayacak
03 Aralık 2020 22:02
|'Bu virüs nasıl bulaştığı anlaşılmayacak kadar hızlı'
03 Aralık 2020 21:08
|Avukat Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı
03 Aralık 2020 21:04
|Görme engeli doktora yapmasına 'engel' olmadı
03 Aralık 2020 21:00
|Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker toprağa verildi
03 Aralık 2020 20:57
|Bir hafta sonunda iki testi negatif çıkan sağlıkçı göreve dönüyor
03 Aralık 2020 20:05