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Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi

Düzce'de korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi.
 04 Aralık 2020 00:38
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Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi

Düzce'de korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi. Önce filyasyon ekibinden kaçarak alkol alan şahıs, ardından cami avlusundaki şadırvanın camlarını parçalayıp kendine zarar verdi.

Olay, Karaca Mahallesi'nde bulunan caminin şadırvanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne giderek korona virüs testi yaptırdı. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı. Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı. Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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