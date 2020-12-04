Kısıtlamaya uymayan 17 kişiye 71 bin lira ceza yağdı
|04 Aralık 2020 01:13
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Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamaya uymayan ve araçlarında kusur bulunan 17 kişiye ve 3 araca toplamda 71 bin 101 lira ceza kesildi. Ayrıca denetleme drone ile havadan görüntülendi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler hafta içi saat 21.00'dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de denetimlerini yaparak sokaklarda kuş uçurtmadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Trafik Tescil ve Denetleme Şube ile Motorize Yunus Timleri Bahçeşehir Bağlantı yolunda, sokağa çıkma kısıtlamasında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, Korona Virüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kontroller esnasında kısıtlamadan muaf olan vatandaşların izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kısıtlamada kurallara uymayan kişilere Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha kanunu çerçevesinde 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında kurallara uymayan 3 araca işlem uygulanırken, kısıtlama kurallarını ihlal eden 17 kişiye ise idari para cezası kesildi. Buna göre kurallara uymadığı tespit edilen 17 kişiye ve kusuru bulunan 3 araca toplamda 71 bin 101 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada toplamda 60 araç kontrol edilirken 212 kişi denetlendi.
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