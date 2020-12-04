Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
|04 Aralık 2020 02:47
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