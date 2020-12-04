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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
 04 Aralık 2020 02:47
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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