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81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.
 04 Aralık 2020 05:30
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81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.
Anadolu Ajansı
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