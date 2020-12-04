81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.
|04 Aralık 2020 05:30
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