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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerelmektedir.
 04 Aralık 2020 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerelmektedir.
Memurlar.Net
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