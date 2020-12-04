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En fazla yatırım AB'den

Katar-Türkiye, ekonomiye moral verecek yatırımlar konusunda imza atınca, muhalefetin "sermaye ırkçılığı" depreşti. "Ülke Katar'a satılıyor" diyerek sermaye hedef gösteriliyor. Ancak Türkiye'ye en çok yatırımın AB'den geldiği biliniyor. İstatistiklere göre, AK Parti iktidarda olduğu 2002-2020 yılları arasında Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke, 26 milyar dolar ile Hollanda oldu. ABD 12,8 milyar dolarla ikinci, İngiltere 11 milyar dolarla üçüncü sırada. Katar'ın bu süre içindeki yatırımı ise 2 milyar 660 milyon dolar
 04 Aralık 2020 06:40
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En fazla yatırım AB'den

Yabancı sermaye yatırımlarında Katar bahanesi ile oluşturulmak istenen havaya karşın Türkiye'ye yatırımda Batı'lı ülkeler başı çekiyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2003-2019 döneminde kümülatif olarak 217,5 milyar dolara ulaştı. AK Parti hükümetleri döneminde 2002 yılından bu yana Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülke 26 milyar dolarla Hollanda oldu. Hollanda'yı 12 milyar 851 milyon dolar ile ABD ve 11 milyar dolarla İngiltere takip etti. Katar'ın ise Türkiye'ye son 18 yılda 2 milyar 660 milyon dolar yatırımı bulunuyor.

HOLLANDA İLK SIRADA

Bu dönem içerisinde Türkiye'ye en çok yatırım gelen ülke Hollanda oldu. Hollandalı yatırımcılar son 18 yılda 26 milyar 180 milyon dolar tutarında Türkiye'de yatırım gerçekleştirdi. Hollanda'yı 12 milyar 849 milyon dolar ile ABD'li yatırımcılar izledi. ABD'yi 11 milyar 651 milyon dolar ile İngiliz yatırımcı ve firmalar izledi. Dördüncü sırada ülkelerinde tırmanan ırkçılığa karşı Avusturyalı yatırımcılar geliyor. 10 milyar 629 milyon dolar yatırım yapan Avusturya'yı 10 milyar 165 milyon dolar ile Almanya izliyor.

Avrupa'nın en az nüfuslu ülkesi olan Lüksemburg, Türkiye'ye yatırımda altıncı sıraya yerleşti. Lüksemburg bu zamana kadar Türkiye'ye 9 milyar 821 milyon dolar yatırım ile birçok büyük ülkenin önünde yer aldı. Lüksemburg'u 7 milyar 528 milyon dolar yatırım ile Fransa dokuzuncu sırada takip etti. Komşu Yunanistan 11, Rusya 12, Suudi Arabistan 18'nci sırada bulunurken muhalefetin dilinden düşürmediği Katar ise 2 milyar 660 milyon dolar yatırım ile 17'nci sırada yer alıyor. Türkiye'ye yatırım yapan diğer ülkelerden bazıları Belçika, kardeş ülke Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Japonya, Kuveyt, Lübnan. Yine ofis verilerine göre, Türkiye'de yabancı sermayeli şirket sayısında da aynı dönem içerisinde patlama yaşandı. 2002'de 5 bin 600 olan yabancı şirket sayısı geçne yıl sonu itibariyle 74 bin 227'ye yükseldi.


REFORM ADIMLARI OLUMLU KARŞILANDI

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Sargın, ekonomideki reform adımlarının yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ifade ederek, "Beklentimiz; reformla ilgili söylemlerin aksiyona dökülmesi ve kamu-özel sektör istişaresiyle ilgili bir mekanizmanın kurulması" dedi. Sargın, "Türkiye'yi tekrar yatırımcıların radarına koymak için çok güzel fırsat bu reform söylemi" dedi.

İLERLEMEYİ ZAMANLA GÖRECEĞİZ

Sargın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyasıyla istişarelerde bulunmasına da değindi. Sargın, "Hazine ve Maliye Bakanımız yatırımlarla ilgili dahil olmak üzere konusunda, alanında uzman. Bu yüzden kendisinin ekonomiyle ilgili önümüzdeki dönemde birtakım olumlu adımlar atacağından şüphemiz yok. Ekonomideki ilerlemeyi zaman içerisinde göreceğiz" dedi.

Fazıl Şahan

Yeni Şafak
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