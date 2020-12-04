1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok

Genelkurmay Kozmik Oda'ya giren FETÖ'cüler hakkında "siyasi ve askeri casusluk"tan beraat kararı verdiği için eleştirilen Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Mahkemenin gerekçesi de çok tartışılacak: Mahkumiyete yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve maddi delil elde edilemedi.
 04 Aralık 2020 07:07
+Aa- Yazdır
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok


19 Aralık 2009'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlayan ve FETÖ'nün devletin savaş planları ve en mahrem bilgilerinin bulunduğu Genelkurmay Kozmik Oda'ya girmesiyle ilgili davada, 82 sanık hakkında verilen kararların gerekçesi açıklandı. 16 Ekim'de karara bağlanan davada Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 71 sanığa "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan verilen beraat kararının gerekçesi dikkat çekti.

MUHARREM KÖSE DE VAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilen ve darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin de aralarında olduğu 71 sanığa yöneltilen söz konusu suçun, TCK'nın 328/1. maddesinde düzenlendiği kaydedilirken, dava konusu olayda kanunda yazılı şartların gerçekleşmediği kaydedildi.

CEZALANDIRMAYA YETMİYORMUŞ

Beraat gerekçelerinde, kanunda, gizli kalması gereken bilginin devletin güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları niteliğinde olması gerektiği, cezalandırmak için bunun yetmediği, bu nitelikteki bilgilerin askeri ya da siyasal casusluk maksadıyla temin edilmesi gerektiğinin yazıldığı ifade edildi.

Kanunda suç olarak tanımlanan eylemin tüm unsurlarının sanık tarafından eyleminde gerçekleştirmesi gerektiği ifade edilirken, şu değerlendirme yapıldı:

MADDİ DELİL YOK!

"Sanık tarafından suç tarihlerinde devlet güvenliği ile iç ve dış siyasi yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken, muhatap ve konu yönünden devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgelere ulaştığına dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve maddi delil elde edilemediğinden, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması sebebiyle beraatına karar verilmiştir."

Suikast bahane

Davanın iddianamesinde, Kozmik Oda kumpas soruşturmasının, "Bülent Arınç'a saldırı iddiaları bahane edilerek, Seferberlik Tetkik Kurulunda hangi belgelerin bulunduğu ve birimin faaliyetlerinin ne olduğunun belirlenmesi ve devletin askeri sırlarının casusluk amacıyla temin edilmesi için yapıldığının" anlaşıldığı belirtiliyordu.

Kumpas savcısı yargılanıyor

Kozmik Oda kumpas soruşturmasında görev alan hakim ve savcıların yargılaması Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yapıldı ve karar 25 Nisan 2019 tarihinde açıklandı. Daire, "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili ile eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve Nihal Uslu hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan hüküm kurdu. Öte yandan, devletin 'sır belgeleri'ni FETÖ'cü TÜBİTAK uzmanlarına teslim eden Bilgili hakkında, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri casusluk amacıyla açıklamak" suçundan açılmış bir dava da bulunuyor. Kozmik Oda'da günlerce arama yapan Kadir Kayan ise halen firari.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
04 Aralık 2020 06:50		 Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
03 Aralık 2020 17:44
FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol
03 Aralık 2020 16:00		 Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
03 Aralık 2020 15:40
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
03 Aralık 2020 15:35		 Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
03 Aralık 2020 13:01
Adana'da FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
03 Aralık 2020 12:18		 İstanbul'daki terör soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
03 Aralık 2020 12:01
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2020 10:57		 Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 218'e ulaştı
03 Aralık 2020 10:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 10008:15 - İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi08:07 - Korona testi pozitif çıktı cinnet geçirdi07:59 - Polisi şehit eden zanlı öldü07:45 - 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu07:30 - 'Öngörülebilirlik' talebine tam destek
07:15 - Aşılar gelmeden kavgası başladı07:07 - Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok06:50 - İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon06:40 - En fazla yatırım AB'den06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kovid-19 aşısı güvenli
05:30 - 81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi03:39 - 4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı03:34 - RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz03:32 - Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı02:53 - Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
02:47 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Aşılar gelmeden kavgası başladı
Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok
RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
Rotamız iyilik yükümüz insanlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 6
dostla çay içmek 4
hayrettin karaca 2
maço erkek 2
sözlüğe duyulan güven 1
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 5
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
yazısız kurallar 5
en eski cam ürünler 1
ihbara giden polislere ateş açılması 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam