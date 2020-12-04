1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öngörülebilirlik' talebine tam destek

Bakanların, iş dünyası ve STK'larla yürüttüğü görüşmelerde gündeme gelen talepler konusunda kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanacak
 04 Aralık 2020 07:30
+Aa- Yazdır
'Öngörülebilirlik' talebine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hukuk ve ekonomi alanında atılacak adımların bütçeden sonra TBMM gündemine getirileceğini açıklamasından sonra ilgili bakanlar iş dünyası ve STK'larla hızlı bir görüşme trafiği gerçekleştirmişti. Edinilen bilgilere göre son bir haftadır yapılan görüşmelerde, iş dünyası temsilcileri tarafından hükümete, hukuk reformu yapılması, yargı alanında özellikle uygulamadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi, 'suçun şahsiliği ilkesinin' dikkate alınması, güven ortamının oluşturulması, yatırımlar açısından öngörülmeyen gelişmelere meydan verilmemesi gibi talepler iletildi. Toplantılarda, iş dünyasının bazı temsilcileri, yatırımlarla ilgili "Bazı şeyleri öngöremiyoruz, bu durum yatırımlar açısından sıkıntılı oluyor. Örnek olarak muhalefetin havaalanı ve köprüler için 'gelince bunları değiştireceğiz, iptal edeceğiz' gibi açıklamaları sıkıntıya neden oluyor. Bir işe başladıktan sonra uygulanan kurallar, sonra değiştirilmemeli. Yargı alanında özellikle uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar giderilmeli. Hakimlerin kararları döneme göre değişiyor. Kendilerine verilen takdir haklarını çok geniş kullanıyorlar. Hukuk sisteminde ne çıkacağını öngöremiyoruz. Ayrıca, bir kişi suçlu ise bunun faturası diğer aile bireylerine çıkmamalı. Sadece suçlu olan cezalandırılmalı, bir kişi suçlu diye onun annesi, babası, çocukları gibi yakınlarının mal varlıklarına neden el konuluyor? Suçun şahsiliği var" değerlendirmesini yaptı.

TAKSİTLER ERTELENMELİ

Öte yandan, iş dünyası, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasından sonra ocak ve şubat ayında başlayacak ilk taksit ödemelerinin salgının devam etmesi nedeniyle bir süre daha ertelenmesini istedi. Hükümetin bu konuda adım atabileceği belirtilirken, banklara olan kredi borçları konusunda da yeni bir yapılandırma veya ertelemenin gündeme gelebileceği kaydedildi.

ELVAN: DEĞERLENDİRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün yanı sıra ilgili diğer Bakanların da katıldığı bu toplantılarda, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra iş dünyası ile hükümet arasında 'yeterli diyalog' kurulamadığı da gündeme getirildi. Bu nedenle bazı iş adamları, yeniden başlayan temas sürecinden memnuniyet duyduklarını söylerken, Bakan Elvan'ın "Problem olarak gördüğünüz, çözüm beklediğiniz her şeyi somut olarak dile getirebilirsiniz. Olmadı, ayrı bir çalışma yapıp bize gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi dikkatle inceleyip, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz" dediği öğrenildi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
04 Aralık 2020 08:29		 Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
04 Aralık 2020 08:21
Aşılar gelmeden kavgası başladı
04 Aralık 2020 07:15		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Aralık 2020 06:30
Kovid-19 aşısı güvenli
04 Aralık 2020 06:15		 Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
04 Aralık 2020 03:32
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
04 Aralık 2020 00:38		 Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek, taburcu edildi
03 Aralık 2020 23:16
Türk bilim insanlarından koronavirüse karşı burun spreyi
03 Aralık 2020 22:31		 Prof. Dr. Özpolat: Uzun vadeli yan etkileri henüz bilinmiyor
03 Aralık 2020 22:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 10008:15 - İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi08:07 - Korona testi pozitif çıktı cinnet geçirdi07:59 - Polisi şehit eden zanlı öldü07:45 - 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu07:30 - 'Öngörülebilirlik' talebine tam destek
07:15 - Aşılar gelmeden kavgası başladı07:07 - Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok06:50 - İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon06:40 - En fazla yatırım AB'den06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kovid-19 aşısı güvenli
05:30 - 81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi03:39 - 4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı03:34 - RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz03:32 - Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı02:53 - Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
02:47 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Aşılar gelmeden kavgası başladı
Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok
RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
Rotamız iyilik yükümüz insanlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz 4
Arrow 1
adını söylemeden okunulan üniversitenin anlatılması 1
Hasan Kızıl 1
Wuhan 1
Nasılsınız fakirler 6
güneş sistemini tartışan gençler 5
Müzisyenlerin çığlığı 1
ihbara giden polislere ateş açılması 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam