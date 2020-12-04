'Öngörülebilirlik' talebine tam destek
|04 Aralık 2020 07:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hukuk ve ekonomi alanında atılacak adımların bütçeden sonra TBMM gündemine getirileceğini açıklamasından sonra ilgili bakanlar iş dünyası ve STK'larla hızlı bir görüşme trafiği gerçekleştirmişti. Edinilen bilgilere göre son bir haftadır yapılan görüşmelerde, iş dünyası temsilcileri tarafından hükümete, hukuk reformu yapılması, yargı alanında özellikle uygulamadan kaynaklanan problemlerin giderilmesi, 'suçun şahsiliği ilkesinin' dikkate alınması, güven ortamının oluşturulması, yatırımlar açısından öngörülmeyen gelişmelere meydan verilmemesi gibi talepler iletildi. Toplantılarda, iş dünyasının bazı temsilcileri, yatırımlarla ilgili "Bazı şeyleri öngöremiyoruz, bu durum yatırımlar açısından sıkıntılı oluyor. Örnek olarak muhalefetin havaalanı ve köprüler için 'gelince bunları değiştireceğiz, iptal edeceğiz' gibi açıklamaları sıkıntıya neden oluyor. Bir işe başladıktan sonra uygulanan kurallar, sonra değiştirilmemeli. Yargı alanında özellikle uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar giderilmeli. Hakimlerin kararları döneme göre değişiyor. Kendilerine verilen takdir haklarını çok geniş kullanıyorlar. Hukuk sisteminde ne çıkacağını öngöremiyoruz. Ayrıca, bir kişi suçlu ise bunun faturası diğer aile bireylerine çıkmamalı. Sadece suçlu olan cezalandırılmalı, bir kişi suçlu diye onun annesi, babası, çocukları gibi yakınlarının mal varlıklarına neden el konuluyor? Suçun şahsiliği var" değerlendirmesini yaptı.
TAKSİTLER ERTELENMELİ
Öte yandan, iş dünyası, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasından sonra ocak ve şubat ayında başlayacak ilk taksit ödemelerinin salgının devam etmesi nedeniyle bir süre daha ertelenmesini istedi. Hükümetin bu konuda adım atabileceği belirtilirken, banklara olan kredi borçları konusunda da yeni bir yapılandırma veya ertelemenin gündeme gelebileceği kaydedildi.
ELVAN: DEĞERLENDİRECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün yanı sıra ilgili diğer Bakanların da katıldığı bu toplantılarda, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra iş dünyası ile hükümet arasında 'yeterli diyalog' kurulamadığı da gündeme getirildi. Bu nedenle bazı iş adamları, yeniden başlayan temas sürecinden memnuniyet duyduklarını söylerken, Bakan Elvan'ın "Problem olarak gördüğünüz, çözüm beklediğiniz her şeyi somut olarak dile getirebilirsiniz. Olmadı, ayrı bir çalışma yapıp bize gönderebilirsiniz. Görüşlerinizi dikkatle inceleyip, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz" dediği öğrenildi.
YÜCEL KAYAOĞLU
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