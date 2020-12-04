1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi

İstanbul Valiliği kreşlere, yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik yazı gönderdi.
 04 Aralık 2020 08:15
+Aa- Yazdır
İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi

Türkiye'de koronavirüs salgınında vefat ve vaka sayılarındaki artış beraberinde yeni tedbirleri getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok yeni tedbir alındı.

Toplantı sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede anaokulları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime kapatılmasına karar verilmiş ancak kreşlerle açıklama yapılmamıştı.

Diğer tüm kısıtlamalar salı gününden itibaren uygulamaya alındı. Anaokulları kapatıldı ancak kreşler yüz yüze eğitime devam etti.

"İSTANBUL VALİLİĞİ YAZI GÖNDERDİ"

İstanbul'da belirsizlik bugün kreşlere gönderilen yeni talimatla sona erdi. Bu kapsamda kreşlerdeki yüz yüze eğitime de ara verildi.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzasıyla kreşlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı'nın "Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler" konulu emirleri doğrultusunda ekte yer alan İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 01.12.2020 tarihinde almış olduğu 110 sayılı kararın B-9 Maddesi'nde "Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi hükmü" bulunduğundan ilimizdeki resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılması hususunda gereğini rica ederim."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona testi pozitif çıktı cinnet geçirdi
04 Aralık 2020 08:07		 Polisi şehit eden zanlı öldü
04 Aralık 2020 07:59
7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu
04 Aralık 2020 07:45		 Kahramanmaraş Valiliği'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama
03 Aralık 2020 23:19
Jandarma ekiplerine otomobille çarparak kaçan 2 kişi aranıyor
03 Aralık 2020 21:24		 Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi
03 Aralık 2020 20:02
Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira
03 Aralık 2020 19:28		 İngiltere'den kızını almaya geldi, köyde olaylar çıktı
03 Aralık 2020 16:29
Park halindeki otomobili Eskişehir'de çalıp çekiciyle Ankara'ya götürdüler
03 Aralık 2020 15:56		 Polisi şehit eden saldırgan Antalya'daki tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı çıktı
03 Aralık 2020 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:29 - 2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere08:21 - Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 10008:15 - İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi08:07 - Korona testi pozitif çıktı cinnet geçirdi07:59 - Polisi şehit eden zanlı öldü07:45 - 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu
07:30 - 'Öngörülebilirlik' talebine tam destek07:15 - Aşılar gelmeden kavgası başladı07:07 - Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok06:50 - İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon06:40 - En fazla yatırım AB'den06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:15 - Kovid-19 aşısı güvenli05:30 - 81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi03:39 - 4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı03:34 - RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz03:32 - Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
02:53 - Siirt'teki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Aşılar gelmeden kavgası başladı
Bakan Koca 4 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok
RTÜK Başkanı Şahin: Ordumuza uzatılan dil ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz
Rotamız iyilik yükümüz insanlık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şarkıcı yaşar 6
güneş sistemini tartışan gençler 5
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 6
imansız peynir 2
dostla çay içmek 4
papara 2
adını söylemeden okunulan üniversitenin anlatılması 1
sözlüğe duyulan güven 1
Parmağıma değil gösterdiği yere bak 1
SON İLANLAR
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam