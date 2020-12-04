İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi
|04 Aralık 2020 08:15
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Türkiye'de koronavirüs salgınında vefat ve vaka sayılarındaki artış beraberinde yeni tedbirleri getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda birçok yeni tedbir alındı.
Toplantı sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede anaokulları ve anasınıflarının yüz yüze eğitime kapatılmasına karar verilmiş ancak kreşlerle açıklama yapılmamıştı.
Diğer tüm kısıtlamalar salı gününden itibaren uygulamaya alındı. Anaokulları kapatıldı ancak kreşler yüz yüze eğitime devam etti.
"İSTANBUL VALİLİĞİ YAZI GÖNDERDİ"
İstanbul'da belirsizlik bugün kreşlere gönderilen yeni talimatla sona erdi. Bu kapsamda kreşlerdeki yüz yüze eğitime de ara verildi.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzasıyla kreşlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
İçişleri Bakanlığı'nın "Yeni Kısıtlamalar ve Tedbirler" konulu emirleri doğrultusunda ekte yer alan İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 01.12.2020 tarihinde almış olduğu 110 sayılı kararın B-9 Maddesi'nde "Ana sınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi hükmü" bulunduğundan ilimizdeki resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılması hususunda gereğini rica ederim."
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