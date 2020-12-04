Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
|04 Aralık 2020 08:21
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda bu illerin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini, yüksek riskin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" çağrısını yaptı.
"Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadesini kullanan Koca, bu illerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.
Son bir haftada HATAY'da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70, ANTALYA 'da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71, TRABZON'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75, DİYARBAKIR'DA sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı %70.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2020
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