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Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'

Engelli oğlu rehabilitasyon merkezinde dövüldüğü için şikayetçi olan, ancak uzlaşma önerisi ile yıkılan Emine Kılınç, sanıkların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yargılanmaya başlamasıyla büyük sevinç yaşadı. Kılınç, "Sesimi duyurabildim" dedi.
 04 Aralık 2020 08:45
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Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'


Uşak'ta rehabilitasyon merkezinde engelli oğlu Mustafa'nın dövüldüğü iddiasıyla savcılığa başvuran ve 'uzlaşma' önerilmesiyle yıkılan Emine Kılınç, zanlıların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yargılanmaya başlanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Anne Kılınç, "Böylesine önemli bir günde davanın görülmesi bizim için çok anlamlıydı." dedi. Serebral palsi hastası (beyin felci) ve otizmli olan 10 yaşındaki oğlu Mustafa Kılınç'ın devam ettiği merkezde işkence gördüğünü iddia eden Emine Kılınç, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak dava açmak yerine, anneye uzlaşmaya gitmesi önerildi.

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre öneriyi kabul etmeyen anne Emine Kılınç, yaşadığı acıyı tüm Türkiye'nin öğrenmesi için konuştu. Kılınç'ın mücadelesinin ardından jet hızıyla iddianame hazırlandı. Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dün davanın ilk duruşması yapıldı. 3 sanık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yargılanmaya başladı. Duruşmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Ailenin hakkında şikayetçi olduğu, öğretmen T.N.Ö. de Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazın kabul edilmesiyle, dava dosyasına sanık olarak girdi.

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan ilk duruşmaya sanıklar G.E., S.N.K. ve S.B. katılmazken, mahkeme heyeti Adli Tıp'tan ikinci bir rapor isteyerek duruşmayı 18 Mart'a erteledi. Ailenin avukatı Resul Er, "Uşak Devlet Hastanesi'nde hazırlanan raporda kesin olarak darp gerçekleştiğine dair bilgilere yer verilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporda yüzeysel ifadeler bulunuyor. İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi gerekiyor" dedi.

"CEZA ALDIKLARINDA DAHA DA MUTLU OLACAĞIZ"

Engelli oğluna kabus yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten anne Emine Kılınç, "Davanın başlaması bizi çok mutlu etti. Sanıkların ceza alması mutluluğumuzu daha da artıracak" dedi. Kılınç, "Oğlum daha önce farklı eğitim kurumlarında da eğitim aldı. Hiçbir zaman ne kendisine ne de başkasına bir zarar vermedi. Oğluma bu kabusu yaşattılar. Halen yaşadığı şiddetin etkisinden kurtulmuş değil" diye konuştu.
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