1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle

Bu kapsamda, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin sıkıntılarını hafifletmek için SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor.
 04 Aralık 2020 08:44
+Aa- Yazdır
Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle

Milliyet'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomik ve yargısal reformlarla ilgili düğmeye basıldı. Bu kapsamda çeşitli kesimlerin sıkıntı, görüş ve önerilerini dinleyen iktidar ekonomide yeni reform ve destek paketleri hazırlıklarına da hız verilirken ayrıntılar belli olmaya başladı. Bir yandan yapılandırma süreci de devam ederken ekonomide öncelikle vatandaşın borçları gündemde. Kredi ve borçlar masada. Peki neler yapılacak? İşte detaylar...

Yargı ve ekonomide yapılacak reformlar için iş dünyası başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen iktidar, hazırlıklara da başladı. Pandeminin devam etmesi ve yeni kısıtlamaların da devreye girmesi nedeniyle öncelikli belli kesimleri rahatlatmaya dönük ne yapılabileceği masaya yatırıldı. Tam da bu kapsamda alınan bilgiler ışığında önceliğin vatandaşın kredi ve SGK borçlarına verileceği belirtildi. Özellikle esnafa nefes aldıracak farklı adımlar söz konusu...

KREDİ BORÇLARI GÜNDEMDE

Bu kapsamda, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin sıkıntılarını hafifletmek için SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor. Kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak bazı formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış
04 Aralık 2020 09:51		 Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 09:36
Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
04 Aralık 2020 09:22		 İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi
04 Aralık 2020 08:15
Polisi şehit eden zanlı öldü
04 Aralık 2020 07:59		 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu
04 Aralık 2020 07:45
Kahramanmaraş Valiliği'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama
03 Aralık 2020 23:19		 Jandarma ekiplerine otomobille çarparak kaçan 2 kişi aranıyor
03 Aralık 2020 21:24
Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi
03 Aralık 2020 20:02		 Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira
03 Aralık 2020 19:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış09:48 - Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım09:36 - Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek09:22 - Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
09:20 - Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı09:09 - Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam09:07 - Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor09:04 - Bilim Kurulu tüm seçenekleri masaya yatırdı09:02 - Aliyev'den Atatürk hassasiyeti08:58 - FETÖ'nün Kenya motivasyonu
08:56 - İstanbul'da su için alarm zilleri çaldı08:50 - Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu08:45 - Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'08:45 - Bitlis'te 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:44 - Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle
08:32 - İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşılar gelmeden kavgası başladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben de seni seviyorum 2
ihbara giden polislere ateş açılması 1
soru çözmek 4
Habertürk tv'nin saray diktasına başkaldırması 3
En sevilen dede tipi 1
03.12.2020 zenit vs fenerbahce maçı 1
süper dadıda kardeşini tokatlayan çocuk 2
patlıcan yaptım yiycen mi 1
denizlispor'un fenerbahçe maçı paylaşımı 1
akıl oyunları 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam