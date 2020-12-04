Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle

Milliyet'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomik ve yargısal reformlarla ilgili düğmeye basıldı. Bu kapsamda çeşitli kesimlerin sıkıntı, görüş ve önerilerini dinleyen iktidar ekonomide yeni reform ve destek paketleri hazırlıklarına da hız verilirken ayrıntılar belli olmaya başladı. Bir yandan yapılandırma süreci de devam ederken ekonomide öncelikle vatandaşın borçları gündemde. Kredi ve borçlar masada. Peki neler yapılacak? İşte detaylar...



Yargı ve ekonomide yapılacak reformlar için iş dünyası başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen iktidar, hazırlıklara da başladı. Pandeminin devam etmesi ve yeni kısıtlamaların da devreye girmesi nedeniyle öncelikli belli kesimleri rahatlatmaya dönük ne yapılabileceği masaya yatırıldı. Tam da bu kapsamda alınan bilgiler ışığında önceliğin vatandaşın kredi ve SGK borçlarına verileceği belirtildi. Özellikle esnafa nefes aldıracak farklı adımlar söz konusu...

KREDİ BORÇLARI GÜNDEMDE

Bu kapsamda, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin sıkıntılarını hafifletmek için SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor. Kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak bazı formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor.