Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle
|04 Aralık 2020 08:44
|+Aa- Yazdır
Milliyet'in
haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ekonomik
ve yargısal reformlarla ilgili düğmeye basıldı. Bu kapsamda çeşitli kesimlerin
sıkıntı, görüş ve önerilerini dinleyen iktidar ekonomide yeni reform ve destek
paketleri hazırlıklarına da hız verilirken ayrıntılar belli olmaya başladı.
Bir yandan yapılandırma süreci de devam ederken ekonomide öncelikle vatandaşın
borçları gündemde. Kredi ve borçlar masada. Peki neler yapılacak? İşte detaylar...
Yargı ve ekonomide yapılacak reformlar için iş dünyası başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen iktidar, hazırlıklara da başladı. Pandeminin devam etmesi ve yeni kısıtlamaların da devreye girmesi nedeniyle öncelikli belli kesimleri rahatlatmaya dönük ne yapılabileceği masaya yatırıldı. Tam da bu kapsamda alınan bilgiler ışığında önceliğin vatandaşın kredi ve SGK borçlarına verileceği belirtildi. Özellikle esnafa nefes aldıracak farklı adımlar söz konusu...
KREDİ BORÇLARI GÜNDEMDE
Bu kapsamda, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin sıkıntılarını hafifletmek için SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin ertelenmesi üzerinde duruluyor. Kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak bazı formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış
04 Aralık 2020 09:51
|Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
04 Aralık 2020 09:36
|Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
04 Aralık 2020 09:22
|İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi
04 Aralık 2020 08:15
|Polisi şehit eden zanlı öldü
04 Aralık 2020 07:59
|7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu
04 Aralık 2020 07:45
|Kahramanmaraş Valiliği'nden silahlı saldırıya ilişkin açıklama
03 Aralık 2020 23:19
|Jandarma ekiplerine otomobille çarparak kaçan 2 kişi aranıyor
03 Aralık 2020 21:24
|Denizli'de 50 adet kalem suikast silahı ele geçirildi
03 Aralık 2020 20:02
|Kağıda emdirilmiş halde bulundu: Değeri 1,8 milyon lira
03 Aralık 2020 19:28