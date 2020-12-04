Bitlis'te 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
|04 Aralık 2020 08:45
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BİTLİS
Bitlis Valiliği, merkeze bağlı 46 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla merkeze bağlı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.
Merkeze bağlı Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Dutköy, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga ve Kayalıbağ köyleri ile ve mezralarının bulunduğu bölgelerde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığına yer verilen açıklamada, söz konusu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 04 Aralık Cuma günü saat 01.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarıldı.
EDİRNE
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 fabrika ve 2 iş yeri karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.
Buna göre, ilçeye bağlı Hamidiye köyünde faaliyet gösteren bir çeltik fabrikasında 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.
İlçe merkezinde bulunan bir kadın kuaförüne giriş ve çıkışlar 5 gün, konfeksiyon ürünleri satan bir iş yerine de giriş ve çıkışlar 7 gün boyunca yasaklandı.
Toplantıda, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınma sınırlamasına riayet edilmesi ve cenaze namazlarının mezarlıklarda kılınmasına karar verildi.
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