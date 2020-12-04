1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu

Mahkeme, torpil iddiaları üzerine Pamukkale Üniversitesi'ndeki atamayı iptal etti
 04 Aralık 2020 08:50
+Aa- Yazdır
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı, "İhtiyacımız var" diyerek norm dışı kadro talebinde bulundu. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı için yapılan başvuruların tümü "Ek koşulları taşımıyor" gerekçesiyle reddedildi.

Sözcüden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sadece AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yeğeni Yasemin Tin Arslan "Ek koşulu taşıyor" denilip işe alındı. Bunun üzerine başvurusu kabul edilmeyen mağdurlar yargıya başvurdu.

Atamanın, 'bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik belirlenmediği' tespitine yer verilen Denizli İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:

* Dava konusu ilanda yer alan ek koşulun genel ve objektif nitelikte olmadığı ve ilanda getirilen ek koşulun sübjektif ve kişiyi tanımlar nitelikte olduğu anlaşılmış, dava sürecinde belirtilen kadroya 30/01/2020 tarihinde atandığı anlaşıldığından, davalı idarece tesis edilen işlemlerde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır.

Türkiye Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, hemşirelik kadrosuna uzmanlık alanı dışında yapılan atamaya mahkemenin "dur" demesinin önemli olduğunu vurguladı ve "Bu tür usulsüz atamalar hem hastaların nitelikli ve güvenli hemşirelik bakım alma hakkını, hem de öğretim elemanların ve öğrencilerin nitelikli eğitim alma hakkını ihlal etmektedir" dedi.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu
30 Kasım 2020 13:15		 Danıştay'dan, ihraç edilen hakimin iadesinde 'Beraat yeterli olmaz' kararı
27 Kasım 2020 16:39
Zorunlu hizmet süresini tamamlamış yönetici re'sen başka bir ile atanabilir mi?
26 Kasım 2020 00:02		 Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili önemli karar
13 Kasım 2020 12:14
Zorla istifa ettirilen dekan, açtığı davayı kazandı
11 Kasım 2020 20:40		 Hemşire annenin hukuk zaferi
09 Kasım 2020 09:37
Atamama işlemi ve mali haklara dair önemli Danıştay kararı
08 Kasım 2020 15:46		 Sözleşmeli askeri personelin 'sözleşmesinin yenilenmemesine' ilişkin 3 önemli karar
31 Ekim 2020 12:37
Sözleşmeli personele Danıştay'dan müjde
28 Ekim 2020 19:04		 Disiplin cezasına itiraz hakkı verilmeksizin meslekten çıkarılan hakimi Danıştay haklı buldu
28 Ekim 2020 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış09:48 - Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım09:36 - Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek09:22 - Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
09:20 - Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı09:09 - Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam09:07 - Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor09:04 - Bilim Kurulu tüm seçenekleri masaya yatırdı09:02 - Aliyev'den Atatürk hassasiyeti08:58 - FETÖ'nün Kenya motivasyonu
08:56 - İstanbul'da su için alarm zilleri çaldı08:50 - Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu08:45 - Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'08:45 - Bitlis'te 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:44 - Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle
08:32 - İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşılar gelmeden kavgası başladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın 7 harikası 1
hayrettin karaca 2
03.12.2020 Siirt'te şiddetli deprem 5
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
Çan 4
sözlük yazarlarının asabi oluşu 2
patlıcan yaptım yiycen mi 1
asgari ücret tespit komisyonu 1
panço 3
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam