İstanbul'da su için alarm zilleri çaldı
|04 Aralık 2020 08:56
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Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre: İstanbul'da son 15 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 26.82'den yüzde 24.4'e düştü. Geçen yıl kasım ayında İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 45.27'ydi. Düşüşün nedeni, kasım ayındaki yağış miktarının mevsim normallerinin çok altında olması. Kasım ayında İstanbul'a düşen yağış miktarı, önceki yılların aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya düştü.
İstanbul'da su alarmı
- Son bir yıl içinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı 20 Mayıs tarihinde yüzde 66.58 olarak ölçülürken, yıl içindeki en düşük oran 20 Kasım 2020'de yüzde 24.76 olarak kayıtlara geçti.
- 2020 yılı İstanbul'daki içme suyu barajlarındaki toplam rezervin de en düşük olduğu yıl oldu. Buna göre tüm barajlarda 3 Aralık 2020'de toplam 208.79 milyon metreküp su ölçüldü. Bu oran geçen yıl 3 Aralık'ta 310.00 milyon metreküp, 2015'te ise 553 milyon metreküptü.
İstanbul'da su alarmı
SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
- Bu yıla benzer bir sıkıntı 2013 ve 2016 yıllarında yaşanmıştı. Barajlardaki toplam su miktarı 3 Aralık 2013 tarihinde 345 milyon metreküp, 3 Aralık 2016 tarihinde de 324 milyon metreküp olarak ölçülmüştü. Bu yıl ölçülen 208.79 milyon metreküp son 10 yılın en düşük seviyesi oldu.
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