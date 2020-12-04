FETÖ'nün Kenya motivasyonu

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Kenya'dan gelip Türkiye'ye girmeye çalışırken 11 Kasım'da Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan örgütün Kenya yapılanması üyesi Ümit Aydın, Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Aydın, FETÖ'nün yurtdışında nasıl örgütlendiğini, 15 Temmuz darbe girişimini önceden nasıl haber aldıklarını, darbe girişiminin ardından tutuklanan FETÖ'cülerin ailelerine gönderilen paraları, FETÖ'nün mülteci oyununu deşifre etti. FETÖ terör örgütünün Kenya'daki yapılanmasının şemasını da çıkaran Aydın, ifadesinde özetle şunları söyledi:

AFRİKA'DA BULUŞMUŞLAR

"Darbe girişimi sonrası hatırlayamadığım bir tarihte örgütün üst düzey mensubu Önder Aytaç, Kenya'nın Mombasa şehrine gelerek örgüt mensuplarına yönelik motivasyon amaçlı sohbetler organize etti. Ben de bu sohbetlere katıldım. 2020 yılı başlarında ise örgütün üst düzey mensuplarından Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil de yine Mombasa şehrine geldi. Tekalan ve Yeşil, bu şehirde bulunan tüm örgüt mensuplarına yönelik motivasyon amaçlı sohbetler organize ettiler. Bu sohbetlere de katıldım."

'DARBEYİ BİLİYORDUK'

Ümit Aydın, darbe yapılacağını 5 ay önceden bildiklerini söyledi: "Kenya'da (FETÖ okullarında) görev yapan öğretmenlerle 2016 yılı mart ayında yapılan toplantıda, 2016 yaz aylarında ordunun hükümete darbe yapacağı, ortalığın karışacağı bu nedenle Türkiye'ye izin veya tatil için gidilmeyeceği söylendi. Öğretmenler darbe konusunda bilgilendirildi. Türkiye'ye gitmemeleri için uyarıldı. 15 Temmuz'da darbe yapılacağı, Türkiye dışındaki üst düzey yöneticiler tarafından biliniyordu."