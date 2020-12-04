1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün Kenya motivasyonu

Türkiye'ye giriş yaparken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ümit Aydın, FETÖ'nün Kenya yapılanmasını deşifre etti. Aydın, firari FETÖ'cüler Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil'in 15 Temmuz sonrası Kenya'da motivasyon toplantıları yaptığını anlattı.
 04 Aralık 2020 08:58
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün Kenya motivasyonu

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Kenya'dan gelip Türkiye'ye girmeye çalışırken 11 Kasım'da Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan örgütün Kenya yapılanması üyesi Ümit Aydın, Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Aydın, FETÖ'nün yurtdışında nasıl örgütlendiğini, 15 Temmuz darbe girişimini önceden nasıl haber aldıklarını, darbe girişiminin ardından tutuklanan FETÖ'cülerin ailelerine gönderilen paraları, FETÖ'nün mülteci oyununu deşifre etti. FETÖ terör örgütünün Kenya'daki yapılanmasının şemasını da çıkaran Aydın, ifadesinde özetle şunları söyledi:

AFRİKA'DA BULUŞMUŞLAR

"Darbe girişimi sonrası hatırlayamadığım bir tarihte örgütün üst düzey mensubu Önder Aytaç, Kenya'nın Mombasa şehrine gelerek örgüt mensuplarına yönelik motivasyon amaçlı sohbetler organize etti. Ben de bu sohbetlere katıldım. 2020 yılı başlarında ise örgütün üst düzey mensuplarından Şerif Ali Tekalan ve Mustafa Yeşil de yine Mombasa şehrine geldi. Tekalan ve Yeşil, bu şehirde bulunan tüm örgüt mensuplarına yönelik motivasyon amaçlı sohbetler organize ettiler. Bu sohbetlere de katıldım."

'DARBEYİ BİLİYORDUK'

Ümit Aydın, darbe yapılacağını 5 ay önceden bildiklerini söyledi: "Kenya'da (FETÖ okullarında) görev yapan öğretmenlerle 2016 yılı mart ayında yapılan toplantıda, 2016 yaz aylarında ordunun hükümete darbe yapacağı, ortalığın karışacağı bu nedenle Türkiye'ye izin veya tatil için gidilmeyeceği söylendi. Öğretmenler darbe konusunda bilgilendirildi. Türkiye'ye gitmemeleri için uyarıldı. 15 Temmuz'da darbe yapılacağı, Türkiye dışındaki üst düzey yöneticiler tarafından biliniyordu."

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı
04 Aralık 2020 09:20		 İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
04 Aralık 2020 08:32
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok
04 Aralık 2020 07:07		 İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
04 Aralık 2020 06:50
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
03 Aralık 2020 17:44		 FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol
03 Aralık 2020 16:00
Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
03 Aralık 2020 15:40		 Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
03 Aralık 2020 15:35
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
03 Aralık 2020 13:01		 Adana'da FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
03 Aralık 2020 12:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış09:48 - Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım09:36 - Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek09:22 - Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
09:20 - Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı09:09 - Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam09:07 - Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor09:04 - Bilim Kurulu tüm seçenekleri masaya yatırdı09:02 - Aliyev'den Atatürk hassasiyeti08:58 - FETÖ'nün Kenya motivasyonu
08:56 - İstanbul'da su için alarm zilleri çaldı08:50 - Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu08:45 - Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'08:45 - Bitlis'te 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:44 - Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle
08:32 - İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşılar gelmeden kavgası başladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın 7 harikası 1
hayrettin karaca 2
03.12.2020 Siirt'te şiddetli deprem 5
karnıbahar panenin midye-kalamar diye yutturulması 1
Çan 4
sözlük yazarlarının asabi oluşu 2
patlıcan yaptım yiycen mi 1
asgari ücret tespit komisyonu 1
panço 3
06.12.2020 denizlispor vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam