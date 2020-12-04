Aliyev'den Atatürk hassasiyeti
|04 Aralık 2020 09:02
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre: Bu tarihin kardeş Türkiye'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olduğu dikkate alınarak Azerbaycan Zafer Bayramı'nın 8 Kasım'da kutlanacağı ilan edildi. Atatürk'ün Azerbaycan halkı için de önder olduğu vurgulandı.
ERDOĞAN BAKÜ'YE GİDİYOR
Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferinin ardından beraberinde bakanlarla birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın zaferini kutlamak üzere Bakü'ye gidecek. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ziyarette Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelerek, başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak. Erdoğan ile Aliyev arasındaki görüşmelerde Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin yanı sıra ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barış Gücü kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, iki ülke arasındaki ilişkiler, ekonomide yeni işbirliği fırsatları ve koronavirüsle mücadele başlıkları ele alınacak.
Görüşmede Karabağ'ın yeniden imarı, bölgede yeni enerji hattı projesi gibi maddelerin gündeme gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine katılması da bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu tüm seçenekleri masaya yatırdı
04 Aralık 2020 09:04
|İstanbul'da su için alarm zilleri çaldı
04 Aralık 2020 08:56
|Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'
04 Aralık 2020 08:45
|2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
04 Aralık 2020 08:29
|Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
04 Aralık 2020 08:21
|Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
04 Aralık 2020 07:38
|'Öngörülebilirlik' talebine tam destek
04 Aralık 2020 07:30
|Aşılar gelmeden kavgası başladı
04 Aralık 2020 07:15
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Aralık 2020 06:30
|Kovid-19 aşısı güvenli
04 Aralık 2020 06:15