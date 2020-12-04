Aliyev'den Atatürk hassasiyeti



Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre: Bu tarihin kardeş Türkiye'de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü olduğu dikkate alınarak Azerbaycan Zafer Bayramı'nın 8 Kasım'da kutlanacağı ilan edildi. Atatürk'ün Azerbaycan halkı için de önder olduğu vurgulandı.

ERDOĞAN BAKÜ'YE GİDİYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ zaferinin ardından beraberinde bakanlarla birlikte dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın zaferini kutlamak üzere Bakü'ye gidecek. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ziyarette Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelerek, başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yapacak. Erdoğan ile Aliyev arasındaki görüşmelerde Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin yanı sıra ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barış Gücü kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, iki ülke arasındaki ilişkiler, ekonomide yeni işbirliği fırsatları ve koronavirüsle mücadele başlıkları ele alınacak.

Görüşmede Karabağ'ın yeniden imarı, bölgede yeni enerji hattı projesi gibi maddelerin gündeme gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek askeri geçit törenine katılması da bekleniyor.