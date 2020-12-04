1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda, cezaevlerindeki terör örgütü PKK üyelerine finansal destek sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
 04 Aralık 2020 09:20
+Aa- Yazdır
Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü PKK'lılara finansal destek sağlandığı iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Salı günü Mersin'de 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda C.E., V.T. ve D.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Kenya motivasyonu
04 Aralık 2020 08:58		 İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
04 Aralık 2020 08:32
Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok
04 Aralık 2020 07:07		 İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
04 Aralık 2020 06:50
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
03 Aralık 2020 17:44		 FETÖ'den gözaltına alınan yüzbaşıya adli kontrol
03 Aralık 2020 16:00
Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
03 Aralık 2020 15:40		 Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
03 Aralık 2020 15:35
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu
03 Aralık 2020 13:01		 Adana'da FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
03 Aralık 2020 12:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış09:48 - Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım09:36 - Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı09:35 - Güne başlarken döviz fiyatları09:26 - Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek09:22 - Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
09:20 - Cezaevindeki PKK'lılara finansal destek sağlayanlara operasyon: 3 gözaltı09:09 - Akkuyu'da reaktör gövdesi tamam09:07 - Hasta artık reçeteyi SMS ile alıyor09:04 - Bilim Kurulu tüm seçenekleri masaya yatırdı09:02 - Aliyev'den Atatürk hassasiyeti08:58 - FETÖ'nün Kenya motivasyonu
08:56 - İstanbul'da su için alarm zilleri çaldı08:50 - Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu08:45 - Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'08:45 - Bitlis'te 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:44 - Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle
08:32 - İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Aralık 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere
Polisi şehit eden zanlı öldü
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile konuştuk (1)
Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
Adrese teslim kadroyu mahkeme durdurdu
Aşılar gelmeden kavgası başladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı
Kadir Topbaş, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kripto para borsası 1
dostla çay içmek 4
peygamber vitesi 1
imansız peynir 2
yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı 6
tek doz aşıya ihtiyacımız var 1
çekirdekleri doğaya kazandırma 7
danimarka 3
teker teker gidecekler 2
ulaşgkc 16
SON İLANLAR
Mardin Polisevi İşçi Alacak
Emirseyit Belediyesi İşçi Alacak
EÜAŞ 150 İşçi Alacak
Ticaret Bakanlığı 30 ticaret müfettiş yardımcısı alacak
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam