Enerji casusluğunda şok! 1500 liraya devleti satmışlar
|04 Aralık 2020 09:22
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Son dakika şoku! Enerji casusluğunda duyanları hayret ettiren detayı itiraf etti! Türkiye'nin ithalat yaptığı enerji devi yabancı bir şirkete gizli bilgileri sızdıran, enerji şirketi yöneticisi Emel Öztürk'ün aralarında bulunduğu 6 kişilik enerji casusluğu hücresi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. SABAH'ın manşetten duyurduğu olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Davanın sanıkları arasında yer alan enerji sektöründe görevli Gürcan Ö., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ifade verdi ve itirafçı oldu. Bir enerji firmasında uzman olarak görev yapan Gürcan Ö., verdiği gizli bilgiler karşılığında Danıştay 2. Daire Başkanı şehit Mustafa Yücel Özbilgin'in oğlu Serkan Özbilgin'den 3 yıl boyunca her ay "elden" rüşvet aldığını itiraf etti.
YABANCI ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNE SATTI
Özbilgin, bilgileri hücrenin 1 numarası, enerji şirketi yöneticisi Emel Öztürk'e gönderdi. Öztürk de Türkiye'nin enerji ithalatına ilişkin bilgileri, yabancı şirketin yöneticilerine, aylık tablo ve grafikler halinde ulaştırdı. Gürcan Ö.'ye ait SABAH'ın ulaştığı ifadeler şu şekilde:
Serkan Özbilgin benimle temasa geçti. Kendisiyle elektronik bülten tablosunda yayınlanmayan günlük enerji işletme raporlarının gizli olan yüzde 10'luk kısmını içerir raporları paylaştım. Bu işlem için 2017'nin başında aylık bin 500 lira rüşvet ödenmesi için anlaştık.
Ticari sır kapsamında gizli bilgileri, Aralık 2019'a kadar Whatsapp yoluyla Özbilgin'e aktardım. Her ay aldığım para zamanla 2 bin, 2 bin 500 ve son olarak 3 bin liraya kadar arttı. Paraları her ay Özbilgin'in ofisine giderek elden aldım.
"5 KEZ GİZLİ BİLGİLERİ ULAŞTIRDIM"
Benden doğalgaz ithalat fiyat bilgilerini de istedi. 5 kez gizli, kurum dışından kimsenin bilmemesi gereken doğalgaz alım fiyat liste bilgilerini de, benimle aynı firmada uzman olarak çalışan Arzu G.'den alarak, Özbilgin'e ulaştırdım.
'RAPORLARI DA İSTER MİSİN?'
Skandal son dakika detaylarının geldiği dosyada Özbilgin ve Gürcan Ö. arasında Aralık 2017-Temmuz 2018 arasında gerçekleşen bazı konuşmalar da yer aldı. Buna göre; örneğin 22 Temmuz 2018'de Gürcan Ö., "İran Mavi Akım Azeri gazı günlük raporlarını da ister misin?" diye sordu. Özbilgin ise "Evet iyi olur. Teşekkür ederim" diye cevap verdi.
Mustafa Sait Özkan
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