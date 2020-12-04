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Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek

Ford'un Kocaeli'deki yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı ile Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Hatay'da gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımı, proje bazlı devlet yardımından yararlandırılacak
 04 Aralık 2020 09:26
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Yeni nesil araç ve batarya ile karbon siyahı üretimine 'devlet yardımı' verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ford'un Kocaeli'de yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı ile Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Hatay'da gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki stratejik yatırıma verilecek proje bazlı devlet yardımının detayları belli oldu.

Buna göre, Kocaeli'de Ford tarafından gerçekleştirilecek ve başlangıç tarihi 1 Temmuz olan yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Türü "ürün çeşitlendirme-tevsi" olarak belirlenen projede, sabit yatırım tutarının 20 milyar 501 milyon 205 bin 701 lira, ilave istihdamın 3 bin ve nitelikli personel sayısının 200 olacağı öngörülüyor.

Yatırım süresi sonunda, yılda 210 bin yeni nesil ticari araç ve 130 bin batarya üretilmesi planlanıyor.

Karar kapsamında söz konusu yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 250 milyon lira nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

- Oyak yatırımının süresi 3 yıl olacak

Hatay'da Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımı 1 Eylül'de başlarken, yatırımın süresi bu tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlendi. Bakanlık, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verebilecek.

Türü "kompe yeni yatırım" olarak belirlenen projede, sabit yatırım tutarının 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 lira, ilave istihdamın 303 ve nitelikli personel sayısının 40 olması öngörülüyor.

Yatırım süresi sonunda, yılda 220 bin ton karbon siyahı üretilmesi planlanıyor.

Karar kapsamında yatırım projesi için, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, azami 40 milyon lira nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sini kapsayacak enerji desteği gibi yardımlardan faydalanılabilecek.

Her iki yatırımın tamamlanmasını takiben, tamamlama vizesi için firmalar tarafından Bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımların belirlenen süre içinde gerçekleştirilememesi ve kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde yaptırım uygulanacak.
Anadolu Ajansı
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