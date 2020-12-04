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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 04 Aralık 2020 09:35
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

ABD Doları7,83107,8320
Avro9,52009,5210
Sterlin10,514010,5680
ANKARA
ABD Doları7,80207,8520
Avro9,48009,5400
Sterlin10,455010,6550
Anadolu Ajansı
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