Diyarbakır ve Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Helenistik ve Roma dönemine ait 243 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ellerinde tarihi objeler bulunan kişilerin bunları yüksek fiyattan satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Bu kişilerin ilçe kırsalındaki bir evde olduklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 238 sikke, 4 yüzük ve 1 heykel ele geçirildi.