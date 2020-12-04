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Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirtilecek 50 milyon doz koronavirüs aşısıyla ilgili eleştirilere tek tek cevap verdi. Bakan Koca, "Çin'den gelecek aşıyı kamuoyunun huzurunda aşıyı ilk ben yaptıracağım" dedi.
 04 Aralık 2020 09:48
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Bakan Koca: Kamuoyunun huzurunda ilk aşıyı ben olacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den 50 milyon doz koronavirüs aşısı alınmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. 'Neden Çin aşısı ucuz olduğu için mi?' sorusuna "Çin aşısının yöntemi diğerlerinden daha iyi" karşılığını veren Bakan Koca, Çin'den getirilecek 50 milyon doz aşının, aşıyla ilgili FAZ 3 çalışması bitmeden kullanılmayacağını söyledi.

İşte Fahrettin Koca'nın Ahmet Hakan'ın sorularına verdiği cevaplar...

Neden Çin aşısı? Erişimi kolay ve ucuz olduğu için mi?

Fahrettin Koca: Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı... Konuyu böyle ele alamayız. Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler.

Korona aşıları kaç yöntemle üretildi?

Fahrettin Koca: İki yöntem var. Birincisi: İnaktif virüs aşıları... İkincisi: mRNA yöntemiyle üretilen aşılar...

Hangisi daha güvenilir?

Fahrettin Koca: İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz.

Fahrettin Koca aşı olacak mı?

- Daha önce açıklamıştınız. "Aşıyı ilk ben yaptıracağım" demiştiniz. Bunu hangi yöntemle yapacaksınız?

BAKAN KOCA: Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar.
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