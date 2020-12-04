Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış
|04 Aralık 2020 09:51
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulundu.
SES TELLERİNİN ALINDIĞI İDDİASI
Köpekler kafeslerine koyularak olay yerine gelen Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvanların gözlerindeki korku bir hayvansever tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Ayrıca hayvanların ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Yakalanan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12 bin 308 TL cezai işlem uygulandığı, ayrıca olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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